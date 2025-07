Tsunoda va finir la saison chez Red Bull, Honda prêt à le laisser à Cadillac F1

Honda n’empêchera pas Yuki Tsunoda de courir pour une équipe de F1 non affiliée à la marque japonaise l’année prochaine. Sans le soutien de Honda à Red Bull en 2026 et après, il semble de plus en plus probable que le pilote japonais, qui est en difficulté cette saison, sera écarté par la marque de boisson énergétique l’année prochaine.

Honda deviendra le motoriste d’Aston Martin, dont les cockpits pour 2026 sont déjà occupés par Fernando Alonso et Lance Stroll. Tsunoda a été associé au rôle de réserviste chez Aston Martin, mais le président de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, pense qu’il y a une chance qu’il reste chez Red Bull.

"Il n’y a pas de discussions sur un changement" a-t-il déclaré au site spécialisé japonais as-web.jp. Mais comme Liam Lawson et Sergio Perez, Tsunoda a notamment eu du mal à se rapprocher du rythme et des résultats de Max Verstappen cette saison.

"En regardant les résultats de l’extérieur, mon impression honnête est qu’ils ont plus de mal que ce à quoi nous nous attendions" poursuit Watanabe.

"Cependant, après être resté en contact avec Yuki et l’avoir écouté, il semble qu’il adopte un point de vue plus positif que ce que nous pensions. Si la performance de la voiture peut être améliorée et qu’ils peuvent saisir l’opportunité, je pense qu’ils peuvent encore faire de bons résultats. C’est pourquoi le HRC continuera à leur apporter tout son soutien à l’avenir, comme toujours."

Le soutien de Honda à Red Bull prendra toutefois fin après la finale de la saison à Abu Dhabi. Certains pensent que Red Bull pourrait devancer cette échéance en remplaçant Tsunoda par Isack Hadjar pendant la pause estivale, mais Watanabe dément.

"Tout d’abord, il n’y a pas eu de discussion sur un changement pendant la pause estivale. Ce que nous entendons, c’est que ce n’est pas parce que ses performances sont un peu faibles qu’ils vont commencer à discuter d’un changement tout de suite, mais qu’ils vont avoir une vision à long terme."

"Je sais qu’il y a plusieurs rumeurs, mais j’ai confirmé avec l’équipe que Yuki courra pour Red Bull jusqu’à la fin de la saison. Et s’il peut obtenir des résultats dans la seconde moitié de la saison, je pense que cela élargira ses possibilités pour l’avenir."

Si Red Bull abandonne Tsunoda et qu’il n’est pas transféré à Aston Martin grâce au soutien de Honda, il est déjà lié à un transfert potentiel vers Cadillac. Lorsqu’on lui demande si l’idée de voir Tsunoda piloter une Cadillac à moteur Ferrari inquiète Honda, Watanabe insiste : "Non, ce n’est pas le cas."

Une autre rumeur associe Tsunoda à Haas, qui développe des relations de plus en plus étroites avec Toyota, le grand concurrent japonais de Honda. Là aussi, Watanabe n’y est pas opposé, même si Haas a déjà deux pilotes pour 2026 : "Il n’y a pas de problème. Ce n’est pas l’équipe Toyota."