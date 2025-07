Horner est-il ’responsable’ de sa propre chute chez Red Bull ?

Christian Horner est responsable de son licenciement, alors qu’il était à la tête des opérations de Red Bull en Formule 1. C’est ce que pense l’ancien pilote de F1 et critique régulier de Horner, Ralf Schumacher, un peu plus d’une semaine après l’annonce du départ du Britannique.

Schumacher pense que Horner a mal géré sa volonté de prendre de plus en plus de pouvoir à la suite du décès du cofondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, à la fin de l’année 2022.

"Je pense qu’avec la mort de Dietrich Mateschitz, tout a changé" a déclaré l’ancien pilote à formel1.de. "Soudain, il a eu beaucoup plus de pouvoir et, à mon avis, il s’est comporté différemment des années précédentes. C’est ce qui a mal tourné pour lui."

"Il y a eu beaucoup d’agitation parce que l’attention s’est détournée de l’équipe pour se concentrer uniquement sur lui. Et pendant cette période, il n’a pas pu travailler de manière optimale."

Schumacher a récemment révélé que Horner l’avait blacklisté, lui, en tant que commentateur à la télévision, et l’équipe Sky Deutschland, à la suite de critiques : "Je ne pense pas qu’il ait agi de manière responsable. Il aurait dû partir pour s’occuper de la situation et revenir une fois que tout était réglé."

Red Bull a subi une vague de départs sous le règne de Horner, et le prochain pourrait être dévastateur. Max Verstappen envisage en effet une offre de Mercedes pour 2026 et au-delà, laissant hypothétiquement Red Bull avec une équipe entièrement construite autour du Néerlandais et avec une voiture avec laquelle n’importe quel autre pilote a du mal à être performant.

"Je ne pense pas que la voiture ait été conçue pour Max" a déclaré Günther Steiner, l’ancien patron de Haas, à Business of Sport. "La voiture est ce qu’elle est, mais le seul à pouvoir la conduire est Max. Je pense que les gens essaient de trouver une excuse au succès de Max, mais s’il a autant de succès, c’est parce qu’il est incroyablement bon."

"Les autres essaient de faire ce que Max fait, mais ils n’y arrivent pas. Il est incroyablement talentueux et il est meilleur que n’importe qui d’autre. Il travaille dur et fait plus d’efforts dans le simulateur. Il conduit également des voitures GT pendant son temps libre. Quel autre pilote fait cela ?"