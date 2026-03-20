La F1 face à un paradoxe : comment une erreur peut parfois aider sur un tour rapide

Le débat autour de la gestion de l’énergie et de ses effets parfois inattendus en Formule 1 continue d’agiter le paddock, notamment sur le fait qu’il enlève beaucoup trop de saveur à l’exercice du tour rapide.

Le directeur de l’écurie McLaren, Andrea Stella, a soulevé une chose pour le moins surprenante : dans certaines situations, une erreur de pilotage peut en réalité... améliorer la performance.

Face aux médias, le dirigeant italien a expliqué que les nouvelles dynamiques liées au déploiement de l’énergie peuvent parfois produire des effets contre-intuitifs sur un tour de qualification.

"Il arrive que nos pilotes nous disent que lorsqu’ils commettent une erreur, cela leur permet en réalité d’économiser de l’énergie. Du coup, vous allez finalement plus vite sur l’ensemble d’un secteur, parce que l’énergie que vous avez économisée avec ce retard à l’accélération - dû au problème que vous avez rencontré - va vous récompenser à la fin de la ligne droite. Et parfois c’est plus rapide !"

Autrement dit, un léger temps perdu à la sortie d’un virage peut, dans certaines conditions, permettre de récupérer davantage d’énergie et de la déployer plus tard, notamment dans les lignes droites. Un phénomène qui peut, paradoxalement, se traduire par un gain de temps global.

Pour Stella, cette logique soulève toutefois une question bien plus large sur l’identité même de la discipline.

"Évidemment, cela nous amène davantage à nous demander : voulons-nous rester fidèles à l’ADN de la course automobile dans un sens traditionnel ? Acceptons-nous que ce type de situation contre-intuitive fasse partie du spectacle ou non ? Je pense que c’est davantage une question philosophique de haut niveau."

Le patron de McLaren estime que la réponse ne doit pas venir uniquement des instances dirigeantes, mais également des principaux acteurs du championnat.

"Je pense que les fans ont leur mot à dire pour trouver la réponse, mais surtout les pilotes eux-mêmes."

Selon lui, le rôle des équipes est désormais surtout de fournir un retour d’expérience aux instances sportives afin d’évaluer la situation et d’envisager d’éventuelles modifications.

"C’est maintenant à la Formule 1 et à la FIA de recueillir les retours et de dresser un tableau global. Les outils pour réagir existent désormais. Je pense que nous comprenons suffisamment bien le règlement pour savoir comment appliquer certains ajustements, mais c’est plutôt à la FIA et à la F1 d’évaluer la situation et de décider si ces changements doivent être appliqués ou non."

Ce débat intervient alors que plusieurs équipes et pilotes cherchent encore à maîtriser pleinement les subtilités de ces systèmes énergétiques, qui influencent de plus en plus la manière d’attaquer un tour ou de gérer une course. Une évolution qui pose déjà la question de l’équilibre entre innovation technologique et pureté du pilotage en Formule 1.