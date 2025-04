Pourquoi Lawson voit Tsunoda ’plus à l’aise’ dans la RB21 à Suzuka

Liam Lawson estime à Suzuka que son remplaçant chez Red Bull Racing pourra faire directement mieux que lui.

Il a ainsi souhaité bonne chance à Yuki Tsunoda et pense que le Japonais se sentira « plus à l’aise » pour ses débuts chez Red Bull au Grand Prix du Japon. Mais pourquoi ?

"Je dirais que la Chine était un peu plus particulière."

"Pour la course, nous avons essayé une approche assez agressive des réglages. L’objectif était d’obtenir des réponses et de définir une direction pour la voiture. Nous avons opté pour cette approche, mais au final, cela n’a pas très bien fonctionné en Chine, notamment avec la dégradation des pneus avant. La voiture était plutôt bonne, mais nous avons eu des difficultés avec les pneus."

"Venir ici, c’est un nouveau terrain. Pour Yuki, c’est une excellente opportunité sur un circuit qu’il a beaucoup pratiqué. Je suis sûr qu’il sera plus à l’aise. Et je suis sûr qu’ils ont travaillé la semaine dernière pendant la courte pause pour essayer d’améliorer les choses suite à mes expériences."

Lawson espère que les facteurs qui ont impacté ses performances chez Red Bull seraient davantage pris en compte pour le deuxième pilote.

"La Formule 1, c’est du sport automobile. On rencontre des problèmes, et cela en fait partie. Surtout avec ces voitures qui repoussent les limites comme elles le font. J’aurais peut-être espéré que cela soit davantage pris en compte, que j’ai plus de temps."

"Mais maintenant c’est Suzuka, je pense que c’est important pour moi de venir dans un endroit où j’ai déjà couru et piloté."

"Melbourne et la Chine sont deux circuits difficiles, et les week-ends n’ont pas été des plus faciles. C’est du sport automobile. La décision ne m’appartient pas, mais j’en tirerai le meilleur parti."

De retour dans l’équipe Racing Bulls pour laquelle il a disputé six manches l’an dernier, Lawson s’est rapidement adapté à son environnement familier.

"Nous avons fait du simulateur et tout s’est bien passé avant de venir ici. Évidemment, on ne sait vraiment rien avant de piloter la voiture, donc demain sera le premier vrai test."

"Il faudra sans doute une ou deux séances pour se réadapter, mais nous avons trois séances d’essais libres ici, alors j’en profiterai au maximum."