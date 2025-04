Piastri est ’soulagé’ d’avoir signé sa première pole position en F1

Oscar Piastri se félicite des progrès effectués en un an depuis le Grand Prix de Chine 2024, jusqu’à sa victoire il y a deux semaines à Shanghai. Le pilote McLaren F1 est satisfait de voir à quel point il a réussi à comprendre sa voiture et le circuit, et la quantité de progrès montrés.

"Beaucoup, la Chine était un circuit qui avait été difficile pour moi en 2024, et j’ai surement connu là-bas mon meilleur week-end en F1, en 2025, donc c’est satisfaisant" se félicite l’Australien, qui a été heureux de constater cela.

"Le principal sentiment que j’ai ressenti en Chine était la satisfaction du travail que l’on a fait. Ca a été une pré-saison difficile en matière de choses à faire pour progresser, mais je suis content de la façon dont le début de saison se passe."

Signer sa première pole a aussi aidé Piastri : "C’est plus un soulagement qu’autre chose. Ca ne rendra pas le fait d’avoir une pole position plus facile, mais il y avait un peu de désespoir car j’attendais ça depuis longtemps. Signer la première est un soulagement mais je veux être en pole tous les week-ends. Je vais continuer à faire la même chose."

"C’est toujours une question de petits détails. Même lors des deux qualifications de cette année, les décisions ont été prises par de très petites marges. Je pense que l’année dernière, j’étais souvent du mauvais côté de ces petits écarts."

"Il s’agit donc d’essayer, d’une certaine manière, de regarder tous ces chiffres, toutes ces choses différentes, comment vous gérez les pneus, si vous avez un couloir d’aspiration ou non, toutes sortes de petites choses qui s’ajoutent les unes aux autres et qui peuvent sembler insignifiantes.

"Mais quand vous les additionnez, c’est la différence entre la première et la deuxième place dans de nombreux cas. Il est évident qu’une partie incroyablement importante du week-end est de se qualifier pour la pole."

"Alors, oui, c’est différent partout, mais je pense qu’il s’agit simplement d’être très attentif à toutes les petites choses. Il est évident que le plus important est de bien conduire et d’avoir confiance en ce que l’on fait, mais j’ai l’impression que nous sommes tous au même niveau et que c’est dans les petits détails que l’on peut faire la différence."

L’Australien révèle que son très bon niveau en Chine est tout sauf une coïncidence, grâce à une préparation qui lui a permis d’éviter la forte dégradation des gommes : "Je crois que j’ai dit en pré-saison cette année que je n’avais pas l’impression qu’il restait nécessairement un trou dans mes faiblesses en tant que pilote."

"Certaines des limitations en Chine sont très spécifiques, en particulier en ce qui concerne les dommages causés aux pneus avant. Je me demandais si c’était juste la piste ou si les pneus se comportaient d’une manière qui me convenait plus naturellement."

"Mais, après avoir analysé le week-end, je ne pense pas que ce soit juste une agréable coïncidence d’avoir eu un bon week-end. Je pense que c’est le fruit d’une bonne préparation. Je ne sais pas si cela fonctionne encore. Mais je pense que pour moi, l’analyse de ce week-end m’a probablement donné encore plus de confiance que ce que j’ai gagné pendant le week-end, ou m’a permis d’en ajouter davantage."

Avec un retard de dix points sur Norris après deux courses, Piastri est tout sauf inquiet : "Bien sûr, je veux essayer d’inverser l’écart que nous avons, mais avec 22 courses à disputer, ce serait une année assez stressante si vous vous inquiétiez déjà de cet écart."

"Oui, les courses peuvent être gagnées et perdues au début de l’année, mais elles peuvent aussi être gagnées et perdues à la fin de l’année. Les six premières courses sont tout aussi importantes que les six dernières. J’ai moi-même connu beaucoup de championnats où l’on regarde les écarts, les points perdus et les choses de ce genre."

"Et en général, on ne regarde pas vraiment à quel moment de l’année ils se sont produits, on regarde simplement le fait que l’on a perdu des points tout au long de la saison à un moment ou à un autre. Je pense donc que ce genre de week-end où l’on maximise ses performances, c’est ce dont il s’agit."