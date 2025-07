Pourquoi la pénalité de Piastri est justifiée selon la FIA

Oscar Piastri a écopé de deux points de pénalité sur son permis pour son incident avec Max Verstappen lors d’une intervention de la voiture de sécurité au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le pilote McLaren a écopé d’une pénalité de 10 secondes pendant la course pour cette infraction survenue peu avant le redémarrage.

Piastri menait la course lorsque la voiture de sécurité est entrée en action. Alors que la voiture de sécurité s’apprêtait à rentrer aux stands pour le redémarrage, Piastri a ralenti dans la ligne droite de Hangar. Verstappen, deuxième, l’a dépassé.

Les commissaires ont rapidement annoncé que Piastri faisait l’objet d’une enquête et lui ont infligé une pénalité peu après.

La FIA l’a justifié après la course.

"Lorsque le directeur de course a annoncé l’arrivée de la voiture de sécurité dans ce tour et que les feux ont été éteints, la voiture 81 a brusquement freiné (pression de freinage de 59,2 psi) et a réduit sa vitesse au milieu de la ligne droite entre les virages 14 et 15, passant de 218 km/h à 52 km/h, obligeant la voiture 1 à effectuer une manœuvre d’évitement pour éviter une collision."

"Cela a eu pour conséquence que la voiture 1 a inévitablement dépassé la voiture 81, position qu’elle a immédiatement cédée. L’article 55.15 du Règlement Sportif de la FIA imposait à la voiture 81 de poursuivre sa route à une allure exempte de freinages irréguliers ni de toute autre manœuvre susceptible de mettre en danger les autres pilotes à partir du moment où les feux de la voiture de sécurité s’éteignent."

"Ce que la voiture 81 a fait constitue clairement une infraction à cet article. Conformément aux directives relatives aux pénalités, nous lui avons infligé une pénalité de 10 secondes."

Piastri passe aussi à six points de pénalité sur 12 possibles avant une suspension.