Pourquoi la cinquième place était ’le mieux’ à faire pour Verstappen

Max Verstappen reconnait qu’il n’espérait pas à un très bon résultat à Silverstone, notamment à cause de la dégradation des pneus sur sa Red Bull, bien supérieure à celle de la McLaren. Pire, il n’a pas réussi facilement à remonter après son erreur qui l’avait renvoyé en milieu de peloton.

"Pour être honnête, je ne savais pas à quoi m’attendre, mais c’était très difficile dès le premier tour" a déclaré Verstappen aux médias. "L’équilibre de la voiture entre vitesse élevée et vitesse faible était très difficile à trouver. Je n’ai pas réussi à trouver un bon équilibre."

"Je pense que nous dégradons trop les pneus, surtout si on les compare à ceux de McLaren, qui étaient d’un niveau différent. Et puis j’ai eu, bien sûr, mon moment, ce qui a rendu les choses un peu plus difficiles. Mais même quand j’étais derrière, dixième ou quelque chose comme ça, je n’avais pas vraiment le rythme pour avancer, ce qui était un peu inquiétant."

"Juste du survirage, du sous-virage. Pas de rythme dès le départ. Je devais vraiment m’accrocher au volant. Il y a toujours un peu d’humour là-dedans, parce qu’on a l’impression qu’il n’y a rien d’autre que ça."

Il réfute que son tête-à-queue, intervenu après le freinage d’Oscar Piastri, soit lié à cela : "Je ne pense pas que ce soit le cas. J’ai juste essayé de mettre les gaz, mais la voiture avait déjà été très difficile jusqu’à ce moment-là. Nous essayions juste de trouver un bon rythme et je me suis fait surprendre avec des pneus froids."

Le Néerlandais reconnait qu’il espérait mieux que ce qu’il a eu à sa disposition : "Je m’attendais à ce que ce soit difficile, mais pas à ce point. De toute façon, nous ne nous battons pas pour le championnat, donc cela n’a pas d’importance."

"Je n’avais pas d’adhérence et j’ai fait une erreur, mais je ne suis pas en colère. Je ne pense pas au championnat. Finalement, ce n’est pas si mal de revenir à la cinquième place. Je vais prendre les choses au fur et à mesure, parfois c’est mieux, parfois c’est moins bien."

Face à toutes ces difficultés, sa cinquième place ne lui parait pas catastrophique : "Nous sommes restés calmes et sommes restés en piste aussi longtemps que possible avec les inters."

"C’était encore une fois la bonne décision, donc nous avons fini cinquième, ce qui, avec le recul, est probablement le mieux que nous pouvions faire après toutes les choses qui se sont produites pendant la course."

Une course durant laquelle il n’avait pas envisagé une météo si mauvaise, ce qui l’a poussé à régler sa voiture pour le sec : "Les prévisions météorologiques ont changé du tout au tout au cours de la nuit. Jusqu’à samedi, les prévisions météorologiques s’amélioraient."

"En fait, il allait juste pleuvoir un peu dans la matinée, puis tout irait bien. Et puis, la nuit précédente, les prévisions ont soudainement évolué vers des pluies plus intenses. Cela peut arriver."

Verstappen a reconnu qu’il ne pouvait pas gagner, "pas avec cet aileron", compte tenu des conditions. Mais il espère néanmoins que les prochaines nouveautés à venir aideront Red Bull : "Il y a encore des choses en préparation, mais comme on peut le voir, ce n’est pas suffisant pour s’approcher de McLaren."

"Cette pole position est le fruit de la combinaison de Max et d’une configuration risquée. Nous étions préparés pour une course sur le sec. Même à la fin, lorsque le temps s’est enfin asséché, McLaren était tout simplement trop rapide. Je pense que nous devons reconnaître que McLaren est supérieure et qu’il sera très difficile de s’en approcher."