Pourquoi Bottas prend le volant d’une McLaren F1 à Barcelone

Valtteri Bottas, le réserviste de Mercedes F1, sera au volant d’une McLaren lors d’essais d’une ancienne monoplace (les essais TPC) sur le circuit de Barcelone cette semaine.

Le Finlandais pilotera la McLaren de 2023, la MCL60 - vieille de deux ans - et fera ainsi connaissance avec l’environnement de l’équipe de Woking.

C’est la confirmation, sans le dire expressément, qu’un accord a été trouvé pour que Bottas puisse remplacer Lando Norris ou Oscar Piastri en cas de besoin.

Mercedes F1 a en effet demandé à Bottas d’être présent sur les 24 Grands Prix cette année, le Finlandais n’ayant aucun autre engagement en compétition.

Bottas reprend ainsi un rôle partagé entre deux équipes comme l’a fait Mick Schumacher avant lui.

Il pourrait aussi être prêté à Williams ou Aston Martin F1 en cas de besoin mais l’équipe des Verts dispose aussi de Stoffel Vandoorne sur pas mal d’épreuves.

Un fait à garder en considération : si Bottas devait revenir pour une course sur la grille en 2025 ou plus tard (en 2026, avec Cadillac ?), il devra purger une pénalité de cinq places encore non purgée, suite à sa collision avec Sergio Perez lors du Grand Prix d’Abu Dhabi 2024.

