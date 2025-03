Brown révèle quelle est la ’véritable arme secrète’ de McLaren F1

Zak Brown a fait le point sur la forme actuelle de McLaren F1 après les deux victoires du début de saison, et après le 50e doublé de l’équipe. Le PDG de l’équipe a salué le travail des pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, celui des employés de l’équipe mais il a également été dithyrambique au sujet d’Andrea Stella, le directeur.

"Ce n’était certainement pas ce que l’on pourrait croire sur le papier" a déclaré Brown au micro de Sky Sports F1. "Notre équipe a fait un excellent travail sur le plan stratégique. Encore une fois, nous avons montré que nous avions le meilleur duo de pilotes et que notre véritable arme secrète était le meilleur directeur d’équipe en Formule 1."

"Si l’on ajoute à cela tous les efforts déployés par les hommes et les femmes de McLaren, au MTC et sur les circuits, nous obtenons d’excellents résultats. Vous pouvez voir que c’est assez serré, donc nous devons continuer à nous concentrer."

Brown salue l’entente entre Norris et Piastri, et le niveau de son duo de pilotes : "Si vous regardez notre mur des stands, notre direction technique, Andrea, nos pilotes, tout est question de stabilité, de visibilité, de travail d’équipe, de camaraderie, et les pilotes s’entendent très bien."

"Ils ont fait un travail remarquable. Ils sont revenus de l’hiver tellement concentrés sur eux-mêmes, sur l’équipe, sur la compréhension technique de ce que nous avons fait avec la voiture, et ils sont tous les deux au sommet de leur art, et c’est formidable de voir à quel point ils s’en sortent tous les deux."

Désormais, le calendrier va mener la Formule 1 à Suzuka, où McLaren a été performante les deux dernières années. L’Américain est impatient de voir quel sera le niveau de son équipe au Pays du Soleil Levant, et il se réjouit de voir une compétition acharnée en tête du peloton.

"Nous abordons chaque week-end en sachant que quatre équipes peuvent gagner. C’est formidable que nous soyons l’une d’entre elles. Nous sommes historiquement bons au Japon. C’est un excellent circuit. On a prédit une saison épique, et je pense que c’est ce que nous commençons à voir."

