’Les pilotes ne sont pas des petits robots’ : Villeneuve se paie le PDG de Ferrari

Jacques Villeneuve s’est ajouté à la liste des personnes ayant été choquées par les propos de John Elkann, le PDG de Ferrari. Ce dernier a taclé Charles Leclerc et Lewis Hamilton, disant qu’ils devraient moins parler et se concentrer sur leur travail.

Le champion du monde 1997 a exprimé son désarroi face à ces propos, mais rappelle que le mauvais traitement de champions du monde ou vainqueurs de Grands Prix n’est pas une première au sein de la Scuderia.

"Nous ne devrions pas être surpris, car rappelez-vous comment cela s’est terminé avec Prost, Mansell, Alonso et Vettel. Cela semble être une tendance chez Ferrari. Ferrari passe avant tout. Et Ferrari protégera toujours Ferrari" a déclaré Villeneuve.

"Je n’ai pas vu de commentaires préjudiciables à l’équipe de la part des pilotes. C’est donc le président qui a fait cela, mais cela s’est produit juste après la victoire au WEC. Je suppose qu’il soulignait à quel point l’équipe du WEC avait été formidable, par rapport à la F1. Mais c’est un tout autre domaine."

"C’était un peu choquant, mais cela semble être la façon de faire de Ferrari quand on regarde le passé. La plupart des pilotes s’y sont cassé les dents, la plupart des pilotes qui avaient de la personnalité. C’est un environnement étrange."

"Le Brésil s’est simplement mal passé, non pas parce qu’il y avait un manque de rythme ou parce que les pilotes étaient mauvais. Je pense que cela est venu un peu de nulle part, uniquement lié à la victoire au WEC."

Villeneuve s’inquiète de voir les deux pilotes prendre ces critiques personnellement, même s’ils ont tous deux écrit sur leurs réseaux pour appeler Ferrari à s’unir. Selon lui, ces critiques pourraient les toucher profondément.

"Vous choisissez également une personnalité, vous choisissez des pilotes qui savent réfléchir, qui peuvent aider l’équipe à aller de l’avant. Ce ne sont pas des petits robots que vous placez à un endroit et qui font tout ce que vous voulez, d’un simple geste du doigt."

"Cela fait partie intégrante du sport. Vous avez des émotions, vous avez de l’énergie, et cela peut aller dans les deux sens. Et je suis sûr que c’est ce qui s’est passé avec le président également. Les émotions de la victoire, puis un mauvais week-end au Brésil en termes de résultats."

"Ces deux éléments combinés ont donc provoqué une vive réaction. Nous vivons à une époque où tout est amplifié, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les analyses excessives. Mais je ne vois pas en quoi ces commentaires peuvent être utiles, notamment pour créer un état d’esprit positif, car ils ont toujours semblé très unis avec leur équipe."

"Ils semblaient tous deux utiliser leurs réseaux sociaux pour appeler à l’unité. De toute évidence, l’ambiance chez Ferrari n’est pas au beau fixe, ce qui n’est pas surprenant. Cela fait des années qu’ils ne gagnent plus."

"Les espoirs étaient grands cette année, donc la déception est grande. Bien sûr, les émotions sont vives. Le problème, c’est que lorsque cela se retrouve dans les médias, cela dégénère, et ce n’est jamais agréable. Ensuite, cela prend des proportions démesurées et peut devenir incontrôlable, surtout avec les fans et les médias."

"Nous devons vraiment faire attention à cela, car c’est une pente glissante. Espérons que cela s’arrêtera là, car nous avons vu ce qui s’est passé avec Prost, Mansell, presque tous les pilotes de caractère qui ont couru pour Ferrari. Ce serait dommage que cela se reproduise."