Simulateurs, endurance, football : Magnussen trace sa voie hors de la F1

L’ancien pilote de Formule 1 Kevin Magnussen s’est lancé dans une nouvelle aventure en tant qu’investisseur dans une société suisse de simulateurs de sport automobile.

Le Danois de 33 ans s’est désormais associé à Racing Unleashed dans le but de favoriser l’accès au sport automobile à des personnes aux revenus plus modestes.

"Jusqu’à présent, le sport automobile était réservé aux riches. Les karts, les pièces détachées, les déplacements... tout cela coûte une fortune. Grâce aux simulateurs, la course automobile devient enfin plus accessible à des milliers de personnes talentueuses."

Contrairement à plusieurs de ses anciens collègues qui ont investi dans des marques de vin ou de spiritueux, Magnussen préfère se lancer dans d’autres entreprises.

"Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je fais mon propre truc," a-t-il déclaré. Outre sa participation dans Racing Unleashed, il est également co-investisseur, aux côtés de Felipe Massa et Novak Djokovic, dans le club de football français Le Mans FC. "Avant tout, cet investissement est une affaire de cœur. Le stade est situé en plein milieu du circuit, c’est parfait."

En dehors de ses nouveaux intérêts commerciaux, l’ancien pilote Haas s’est lancé dans les courses d’endurance et participe au Championnat du monde d’endurance avec BMW.

"Gagner les 24 Heures du Mans est l’objectif ultime. Ce changement, c’était comme repartir de zéro."

Malgré sa nouvelle orientation, Magnussen continue de suivre de près la F1 et regarde "toutes les courses". Il était même à Silverstone, dans le garage Sauber, lorsque son ancien coéquipier Nico Hulkenberg a décroché son tout premier podium (photo ci-dessous).

"Il le méritait. C’était une performance fantastique. Ce n’était pas moi sur le podium mais je me souviendrai de cette belle journée pour Nico."

En ce qui concerne la lutte actuelle pour le titre, il a déclaré : "Pour l’instant, je n’imposerais pas non plus d’ordres d’équipe chez McLaren. Mais à un certain moment, ils devront faire attention. Max se rapproche de plus en plus."

Quant à savoir qui il pense voir remporter le championnat, Magnussen a cité Oscar Piastri.

"Je pense qu’Oscar va l’emporter," dit-il, ajoutant que dans le futur "Charles Leclerc devrait également remporter le titre à un moment donné."