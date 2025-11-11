Komatsu salue ’la course fantastique’ de Bearman et admet ’une erreur’ pour Ocon

Haas F1 a signé une nouvelle entrée dans les points au Brésil, la quatrième consécutive grâce à Oliver Bearman. Le directeur de l’équipe, Ayao Komatsu, s’est félicité de l’exécution de la course du Britannique, avec une stratégie qui lui a permis d’attaquer tout au long de la course.

Au moment de tirer le bilan du week-end, le Japonais regrette simplement une qualification moins réussie qu’elle aurait pu l’être, car Bearman s’est qualifié huitième, alors qu’il était dans le top 3 en Q1 et en Q2.

"C’est un excellent résultat pour Ollie, qui a affiché un rythme de course très soutenu" a déclaré Komatsu. "Les qualifications de samedi se sont bien déroulées, mais nous savions que nous pouvions faire encore mieux, donc notre objectif était évidemment d’exploiter cela dans des conditions optimales."

"Nous avons opté pour une stratégie agressive à deux arrêts afin de permettre à Ollie de profiter de ces conditions, et tout le monde a très bien travaillé ensemble pour la mettre en œuvre. Ollie a fait une course fantastique, c’était très agréable à regarder."

Esteban Ocon s’est moins bien qualifié, a subi une crevaison en début de course mais après la voiture de sécurité virtuelle, et a terminé 12e. Komatsu révèle que Haas aurait pu faire rentrer Ocon plus tôt pour limiter la perte de temps.

"Du côté d’Esteban, nous avons également failli marquer des points. Nous avons commis une erreur opérationnelle pendant la phase de VSC, où nous avons subi une crevaison lente, mais nous aurions dû réagir plus tôt pour rentrer aux stands."

"Malheureusement, Esteban a terminé 12e, mais avec le rythme qu’il avait, il aurait pu terminer septième. C’est donc une leçon difficile pour l’équipe, qui doit tout maximiser. Le point positif, c’est que dans l’ensemble, la voiture est très performante depuis les évolutions introduites à Austin."