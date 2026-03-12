Plus fun mais pas parfaites, des départs façon loterie : le verdict de Gasly et Ocon sur les F1 de 2026

La Formule 1 a mis en piste cette saison une nouvelle génération de monoplaces et d’unités de puissance, et les pilotes commencent à en dresser un premier bilan, encore provisoire, de ces voitures profondément différentes de celles de l’an dernier. Entre plaisir de pilotage retrouvé dans certaines phases, spectacle accru en piste et zones d’ombre encore préoccupantes, notamment lors des départs, les avis restent partagés après le premier Grands Prix.

Présent en conférence de presse, Pierre Gasly a reconnu prendre du plaisir au volant malgré les nombreux changements techniques, tout en appelant à patienter avant de tirer des conclusions définitives sur ces nouvelles machines. À ses côtés, Esteban Ocon a lui aussi livré une analyse nuancée : si le comportement des voitures en virage et l’intensité des courses constituent des points positifs, certains aspects - comme la difficulté de pilotage stratégique ou l’incertitude des départs - restent perfectibles.

Les deux Français s’accordent ainsi sur un point : ces nouvelles monoplaces offrent du spectacle et des sensations intéressantes, mais la discipline devra encore ajuster certains éléments pour garantir à la fois équité sportive, sécurité et plaisir de pilotage.

Lorsqu’on lui demande s’il prend encore du plaisir avec ces F1, Gasly sourit et répond de manière très positive.

"Oui, regardez, à la fin de la journée, nous pilotons toujours les voitures les plus rapides du monde, donc à mon avis, dès que vous me mettez dans cette voiture, dans le cockpit, derrière le volant, je vais toujours m’amuser," commente le pilote Alpine F1.

"Et on a eu une belle bataille avec Esteban à Melbourne (photo). Maintenant, ce curseur peut varier. Évidemment, nous sommes passés des voitures les plus rapides du monde l’an dernier à quelque chose de très différent, moteur très différent, charges très différentes, donc ce sera toujours différent. Personnellement, oui, j’apprécie."

"Y a-t-il des choses que j’aimerais changer ? Oui, définitivement. Puis-je donner un avis objectif juste après un week-end de course ? Non. C’est pourquoi je pense personnellement qu’il vaut mieux attendre quelques Grands Prix et ensuite nous aurons la conversation avec la F1 sur comment rendre cela définitivement plus fun pour tout le monde."

"Ça dépend à qui vous demandez. Si vous demandez au gars qui était assis sur son canapé et a vu 120 dépassements dimanche, il aura probablement un avis différent. Donc, nous devons contenter tout le monde et je suis sûr qu’il y a un juste milieu à trouver."

"Mais encore une fois, oui, je pense que nous voulons juste une Formule 1 équitable. Nous voulons tous des voitures compétitives que la majorité du plateau peut utiliser pour se battre pour les victoires et les podiums, et quelque chose qui récompense le talent du pilote au risque et à la compétence, plutôt que de gagner du temps dans certaines situations où on lève le pied et quelqu’un prend moins de risque et bénéficie d’un avantage, ce qui ne fait pas partie de l’ADN de la F1."

"Dans l’ensemble, je pense qu’il y aura une conversation, et encore une fois, j’apprécie ces voitures, elles sont fun, elles pourraient être plus fun, et c’est pour cela que nous devons travailler dessus."

A ses côtés en conférence, Esteban Ocon a rejoint son ancien équipier chez Alpine F1 et pointe ce qu’il a particulièrement apprécié ou pas pour le moment.

"Le point positif réside dans le comportement de la voiture en virage," note le Français de Haas F1.

"On retrouve beaucoup plus les sensations de 2016, celles des meilleures voitures de l’époque. La façon de glisser, d’attaquer les virages, est nettement plus prévisible et bien plus agréable en termes d’équilibre et de comportement général. C’est donc un progrès par rapport à l’année dernière."

"Autre point positif : malgré un déroulement chaotique de la course, il y a eu plus d’action. Plus de dépassements, plus de duels roue contre roue, ce qui est indéniablement positif. La voiture est-elle facile à piloter ? Non. Le pilote peut-il suffisamment influencer son style de pilotage pour adopter une conduite stratégique ? Non. C’est probablement le point négatif pour le moment. Mais je pense que cela devrait s’améliorer au fil de la saison, et si c’est le cas, la course sera bien plus plaisante."

Du côté vraiment problématique selon les pilotes, il y a les départs, qui restent une source d’incertitude avec les nouvelles voitures et unités de puissance. Gasly lâche même un mot : loterie !

"Oui, je pense que je dirais que les départs à l’heure actuelle sont une loterie, parce que Liam a eu un problème qui n’était pas lié à sa procédure."

"Nous avons eu un très bon départ, mais je pense que nous savons tous ce que nous faisons dans la voiture, mais quand vous voyez les résultats en ce moment, c’est plus une conséquence de l’unité de puissance et si elle fait ce qu’elle est censée faire, etc., donc il y a de grandes variations."

"Je pense que nous avons tous été chanceux la semaine dernière. Je n’ai aucune idée si ce sera le cas tout le temps. Je pourrais faire la même procédure ce week-end et perdre cinq places. Donc oui, il y a définitivement cette inconnue avec ces voitures par rapport au passé. Est-ce que cela apporte de l’excitation ? Oui, parce que vous pouvez encore tomber du bon côté et faire un nombre fou de positions sur un départ sec, ce que nous n’avons pas vu depuis peut-être les années 80 en regardant les documentaires."

"C’est assez rare de voir autant de différences de performance. Est-ce juste pour nous tous ? Peut-être pas. Donc oui, c’est définitivement un point. Et je pense que pour la situation de Franco, c’était clairement effrayant. Je l’ai remercié plusieurs fois encore ce matin quand je l’ai vu parce que nous manquons de pièces, et je pense que pour nous tous dans l’équipe, c’était définitivement effrayant, mais surtout pour lui, et je suis content que tout le monde soit sorti indemne. Il y a définitivement des points à corriger. Liam a fait du bon boulot en qualifs, puis sa course a été terminée par quelque chose qui n’était pas de son ressort, ce qui ne devrait pas vraiment arriver."

Ocon ne peut qu’approuver les propos de son compatriote normand.

"Je pense que pour nous, ça a été un très bon départ, mais oui, ça a dû faire peur à Franco. On sait tous que ce genre de chose peut arriver, surtout en ce début de saison. Ça aurait pu être dramatique, c’est sûr, et on va probablement en reparler pour éviter que ça ne se reproduise. On ne veut pas voir des départs de F2 en F1, et ça ne devrait pas arriver en F2 non plus, mais ça arrive, plus ou moins pour les mêmes raisons."

"Bref, on a tous pris de bons départs. J’ai gagné beaucoup de places, Pierre aussi, et Fernando (assis à côté de lui) également. C’était agréable de courir, mais on ne veut pas voir quelqu’un caler devant nous et surgir de nulle part, parce que c’est sans doute l’un des pires accidents possibles. Donc oui, c’est un point à garder en tête."