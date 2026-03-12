Lindblad n’a pas encore ’réalisé’ qu’il a réussi ses débuts en F1

Arvid Lindblad a admis qu’il n’avait pas encore réalisé l’ampleur de son premier week-end encourageant en Australie ni ce qu’il a accompli, avec une arrivée en Q3 et des points le dimanche grâce à une huitième place pour le pilote Racing Bulls.

Liam Lawson s’était qualifié devant lui mais il a perdu du temps au départ après un envol raté, et Lindblad a au contraire pris un excellent départ, remontant jusqu’à la quatrième place, avant même de prendre la troisième position à Isack Hadjar.

"Je ne sais pas vraiment si j’ai encore tout réalisé. C’était un week-end très spécial, j’ai beaucoup apprécié. Au final, c’est quelque chose pour lequel j’ai travaillé toute ma vie, arriver en Formule 1, donc faire mes débuts était très spécial," confie-t-il aujourd’hui dans le paddock de Shanghai, à la veille des essais libres.

"Avoir mon père présent était aussi vraiment cool. Je pense que la réalité d’être un pilote de Formule 1 et de faire mes débuts, je ne sais pas si c’est encore totalement redescendu, c’est plutôt cet aspect-là que je soulignerais."

"Mais je suis très content de la course. Je pense que marquer des points pour mes débuts était très spécial, et la manière dont je l’ai fait, en étant P3 à un moment donné au premier tour, était plutôt cool et certainement plus que ce que j’aurais pu espérer."

Lindblad s’est également retrouvé au cœur de batailles avec Max Verstappen et Lewis Hamilton durant les premières phases de la course, ce qui confirme qu’il ne montrera aucun complexe face à ses aînés.

"J’en suis fier et je suis aussi reconnaissant envers toute l’équipe, tout le monde chez RBPT pour m’avoir donné un ensemble compétitif. Un grand merci à mes parents, à Red Bull et au Dr Marko pour l’opportunité qu’il m’a offerte, car il a joué un rôle majeur dans ma présence ici aujourd’hui."

"Et concernant le point sur la Grande-Bretagne, être le plus jeune pilote britannique de l’histoire à marquer des points est vraiment cool pour moi. Je suis très fier d’être originaire du Royaume-Uni, c’est une grande partie de la raison pour laquelle je suis ici. Le niveau de formation à la base au Royaume-Uni est extrêmement élevé."

"Ce n’est pas un mystère s’il y a cinq pilotes britanniques sur la grille : les circuits, le niveau, la météo aident beaucoup à enseigner aux pilotes, à les faire progresser et s’améliorer à un rythme aussi rapide, et cela m’a beaucoup aidé à en être là aujourd’hui."

Lawson a évité le pire quand Franco Colapinto est passé juste à côté et a réussi à éviter la VCARB 03 qui était à l’arrêt sur la grille, et le Néo-Zélandais s’en félicite au moment de faire le bilan de son week-end.

"C’était très impressionnant de sa part d’avoir réussi à l’éviter" a déclaré Lawson. "Il a eu de très bons réflexes et j’ai eu beaucoup de chance. Honnêtement, à ce moment-là, je m’étais déjà préparé dans la voiture, car je regardais dans mon rétroviseur et j’ai vu sa voiture à ma gauche alors qu’il était tout près de moi."

"J’étais sûr qu’il allait me percuter, mais tout à coup, il m’a dépassé par la droite. Il a très bien réagi pour éviter cela et, évidemment, nous devons faire tout notre possible pour nous assurer que nous n’ayons pas les mêmes problèmes au départ, car cela nous a coûté la course."

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose à faire pour améliorer la régularité des départs en course, Lawson a reconnu une inquiétude : "Si cela continue comme ça, oui, ce qui s’est passé ce week-end peut très facilement se reproduire."

"Si Franco n’avait pas réussi à m’éviter, cela aurait été un très gros accident. Pour l’instant, c’est assez dangereux, mais en termes de prise de décision, nous ne sommes pas impliqués, donc nous donnerons évidemment notre avis sur ce que nous ressentons dans la voiture, mais c’est à la FIA de décider. S’ils veulent changer quelque chose, ils le feront."