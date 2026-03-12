Colapinto est heureux d’avoir évité un ’désastre’ au départ à Melbourne

Alpine F1 a connu une entame de saison difficile à Melbourne, mais l’équipe a au moins pu engranger des données grâce au travail accompli par ses pilotes en course. Franco Colapinto explique à quel point il était important d’aller au bout du Grand Prix.

Le pilote argentin détaille ce que cela a apporté à son équipe en termes d’apprentissage, et il confirme que le problème de performance doit être traité en priorité chez Alpine.

"Avoir terminé la course avec les deux voitures était très positif pour nous, on a beaucoup à apprendre et à comprendre, et chaque tour que nous faisons en essai est positif pour que l’on parvienne à comprendre les choses" note Colapinto aujourd’hui dans le paddock de Shanghai.

"Nous sommes satisfaits de cela, nous ne sommes pas satisfaits du niveau de performance mais nous allons continuer à travailler à la compréhension de la voiture et nous pensons arriver avec des solutions pour trouver du rythme."

C’est le premier Sprint de l’année ce week-end, avec une seule séance libre, mais ça ne l’inquiète pas : "Tout est nouveau. J’ai été dans ces situations, en 2024 il y avait des Sprints, c’étaient mes premières courses en Formule 1, donc ce n’est pas totalement nouveau mais tout semble inconnu à l’heure actuelle."

"L’important est de vite apprendre la voiture, la piste, ce circuit est très technique, il y a beaucoup de virages différents, ce sera délicat d’adapter le moteur et la récupération d’énergie, mais il y a beaucoup d’opportunités d’y parvenir."

En Australie, il a manqué de peu de percuter Liam Lawson au départ, et un évidement de dernière seconde l’a sauvé d’un gros accident, qu’il ne pensait pas si imminent depuis le cockpit.

"Quand j’ai commencé à regarder les images embarquées après la course, j’ai vu que c’était encore plus serré que ce que je pensais, encore plus risqué. En général, ce sont des choses auxquelles nous nous attendions, des choses que nous savions et des problèmes que tout le monde rencontrait, toutes les équipes."

"Nous avons discuté dans de nombreuses situations différentes du fait que ces éléments allaient être à surveiller et pourraient constituer des situations dangereuses. C’est ce qui s’est passé. Heureusement, j’ai réussi à m’en sortir et à terminer la course."

Le pilote Alpine pense que l’accélération accrue de ces voitures due à la puissance électrique supplémentaire a aggravé la situation, les différences de vitesse plus importantes alimentant le débat autour des nouvelles règles.

"Je roulais déjà à plus de 200 km/h, ça aurait pu être un désastre. Nous étions donc déjà très rapides. Lorsque cette poussée entre en action, puis l’énergie, cela représente beaucoup de puissance et nous arrivons très vite."

"Il y a une grande différence de vitesse entre les voitures qui ont un problème et celles qui roulent normalement. J’ai également eu un incident avec Lewis [Hamilton], je crois que c’était lors des EL2. Sur la ligne droite principale, je roulais très lentement et ces différences de vitesse se produisent tout le temps."