Racing Bulls va laisser Lawson et Lindblad se battre pour viser un objectif inédit

Racing Bulls peut-elle franchir un nouveau cap en 2026 ? L’écurie de Faenza n’a encore jamais terminé dans le top 5 du championnat constructeurs sous ses différentes appellations depuis Minardi, Toro Rosso et AlphaTauri, mais son niveau de performance et surtout l’efficacité de ses évolutions lui offrent cette année une occasion historique. Pour y parvenir, Alan Permane refuse toutefois de brider Liam Lawson et Arvid Lindblad, pourtant engagés dans une lutte directe pour leur avenir au sein de la filière Red Bull.

Les deux jeunes pilotes Red Bull se sont livrés à plusieurs affrontements rapprochés lors des deux dernières courses, en Belgique puis en Hongrie. Une situation particulièrement intéressante pour Racing Bulls, puisque les améliorations apportées à la monoplace ont permis à l’équipe de prendre l’avantage sur Alpine au classement.

Lawson et Lindblad ne se battent cependant pas uniquement pour des positions en course. Tous deux appartiennent au vivier de pilotes Red Bull et cherchent à démontrer qu’ils disposent du niveau nécessaire pour décrocher, à terme, une promotion chez Red Bull Racing. Pour autant, Permane ne souhaite pas intervenir outre mesure dans leur duel.

"Il y a eu quelques moments en Hongrie où c’était un peu tendu, mais je dois leur faire confiance," a expliqué le directeur de Racing Bulls.

"Nous en parlons, bien sûr, avant la course et je leur dis : ’Écoutez, vous pouvez vous battre. Ne vous touchez pas’. C’est la seule chose que je leur demande : ne vous touchez pas."

Une approche qui peut sembler risquée lorsque deux équipiers se disputent les mêmes positions et qu’il reste en général peu de points en jeu derrière les top teams, mais Permane estime qu’il s’agit finalement d’un problème plutôt enviable pour une équipe qui cherche à progresser.

"C’est un problème agréable à avoir… Honnêtement, lorsqu’ils prennent la piste, pour moi, ils sont le pilote A et le pilote B. Je leur dis cela. Peu importe dans quel ordre ils terminent. Le championnat constructeurs est tout ce qui compte pour nous," a-t-il ajouté.

Cette philosophie permet donc aux deux pilotes de se mesurer directement, à condition de ne pas compromettre le résultat collectif. Pour Racing Bulls, l’enjeu est d’autant plus important que l’écurie n’a encore jamais atteint la cinquième place du championnat constructeurs sous ses précédentes identités.

Cette saison pourrait toutefois être celle du changement. L’équipe bénéficie d’une dynamique de développement particulièrement efficace, avec des évolutions qui semblent apporter les gains attendus à chaque arrivée en piste. Un constat qui permet à Permane d’afficher une réelle satisfaction quant au travail accompli par l’ensemble de la structure.

"C’est incroyable," a-t-il déclaré. "Bien sûr, c’est le fruit des efforts de chaque personne qui travaille dans cette équipe fantastique. Tout le monde à Faenza, tout le monde à Milton Keynes, et ce qui a fait la différence, c’est que tout ce que nous avons mis sur la voiture fonctionne."

"Nous apportons des évolutions de taille raisonnable et, lorsque nous arrivons en piste, elles fonctionnent. Les pilotes sont au rendez-vous… Partout, tout fonctionne très bien."