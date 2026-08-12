McLaren F1 admet que Ferrari a donné ’une bonne leçon’ de développement

McLaren F1 admet ne pas avoir eu la capacité à suivre le volume important d’évolutions apportées par Ferrari au cours de la première moitié de la saison 2026 de Formule 1. Le team de Woking admet pouvoir faire mieux que ce qu’il fait actuellement, même si ses nouveautés apportées récemment ont permis à Lando Norris de gagner le Grand Prix de Hongrie.

De nouvelles évolutions lors du Grand Prix des Pays-Bas en août, et Mercedes devrait apporter un autre gros package, mais Ferrari a aussi prévu d’apporter des nouveautés. Neil Houldey, directeur technique de l’ingénierie de McLaren, admet que la Scuderia est un exemple à suivre.

"Je pense que nous avons fait du bon travail en apportant beaucoup d’améliorations qui ont ajouté de la performance à la voiture" a déclaré Houldey. "Mais quand vous regardez autour de nous chez nos concurrents, il y a des équipes comme Ferrari qui ont fait un travail fantastique cette année pour faire progresser ce développement."

Interrogé sur la possibilité de multiplier les évolutions comme l’a fait Ferrari dans un cadre de plafond budgétaire, l’ingénieur reconnait qu’il est impressionné : "Eh bien, je pense que nous avons nous-mêmes concentré au maximum ce dont nous disposions."

"Je dirais que d’un point de vue du volume, il semble bien que Ferrari a réussi à faire beaucoup de choses, et c’est quelque chose que nous devons examiner et comprendre comment ils ont pu y parvenir. Parce que vous regardez cela d’un point de vue du développement aérodynamique, vous le regardez d’un point de vue de la fabrication."

"En réalité, la façon dont ils ont sorti ces éléments si rapidement est une source d’inspiration pour nous, qui nous pousse à regarder et à dire ’allez, nous avons bien réussi en 2024. Nous avons bien réussi en 2025. Mais en fait, comment faire encore mieux en 2026 et en avançant vers 2027 ?’"

"Ces choses-là, comme tout en F1, si vous n’avancez pas et ne trouvez pas des moyens de faire les choses plus vite et plus efficacement, vous allez effectivement à reculons. Donc, je pense que c’était une bonne leçon pour nous de voir ce dont les autres sont capables et comment nous pouvons le faire."

Houldey a indiqué que McLaren a l’intention de continuer à développer sa MCL40 avant de passer à la 2027, qui bénéficiera de certaines de ces modifications, tout en innovant sur de nombreuses parties.

"Nous prévoyons d’apporter d’importantes pièces lors des prochaines courses, et nous prévoyons de le faire également assez tard dans la saison. Nous n’arrêtons certainement pas le développement sur 2026 parce que nous savons que tout ce que nous tirons de 2026 pour 2027, cet apprentissage se transmettra."

"Même si notre voiture devient un peu plus longue, même si conceptuellement la suspension change, tout ce que nous apprenons cette année est très pertinent pour l’année prochaine. Nous sommes donc très désireux de continuer à développer la voiture aussi longtemps que possible."