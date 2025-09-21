Piastri se crashe à nouveau, le championnat relancé et McLaren F1 prend un coup

La bataille pour le titre pilotes en F1 est désormais bien plus ouverte après l’accident d’Oscar Piastri dès le premier tour du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Parti en neuvième position sur la grille, l’Australien a connu un départ désastreux, contraint de freiner après avoir pris un départ anticipé. Cette erreur l’a relégué en queue de peloton.

Alors qu’il tentait de remonter, Piastri a bloqué son pneu avant gauche et a percuté la barrière au virage 3, mettant fin à sa course (voir vidéo ci-dessous).

C’est la première fois cette année que Piastri ne franchit pas la ligne d’arrivée.

Piastri abordait le week-end de course avec 31 points d’avance sur Norris et est assuré de terminer aujourd’hui en tête du championnat, mais Norris a désormais l’occasion de réduire son retard.

Piastri a fait l’objet d’une enquête pour avoir bougé avant que les feux de départ ne s’éteignent. Il a pris 5 secondes de pénalité mais il n’y aura pas de conversion en places de pénalité sur la grille à Singapour.

L’Australien n’a pas réagi à chaud dans les paddocks à ses erreurs, préférant suivre la course en bord de piste sur le téléphone d’un commissaire de piste.

Avec les Ferrari toujours en course à cette heure et Norris à peine 6e, McLaren F1 risque de voir son titre constructeurs retardé au prochain Grand Prix.

Hamilton garde un de ses records !

En conséquence de cet abandon, un des records détenus par Lewis Hamilton en F1 restera intact pendant un certain tempsn.

Pour Piastri, il s’agit de son premier abandon depuis le Grand Prix des États-Unis 2023, qui met fin à sa série de courses consécutives terminées.

Avant son accident à Bakou, Piastri se rapprochait du record de Hamilton pour le plus grand nombre de courses consécutives terminées.

Du Grand Prix de Grande-Bretagne 2018 au Grand Prix de Bahreïn 2020, Hamilton a terminé 48 courses d’affilée. Sa série a été interrompue lorsqu’il a été contraint de renoncer au Grand Prix de Sakhir après avoir été testé positif au Covid-19.

La série de courses terminées par Piastri a commencé au Grand Prix du Mexique 2023 et s’est terminée avec la course de Monza au début du mois, portant le total à 44.

George Russell est désormais le plus proche rival de Hamilton, avec une série actuelle de 26 Grands Prix.