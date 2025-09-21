Verstappen gagne à Bakou, un crash de Piastri repousse le titre de McLaren F1

La séance qualificative du Grand Prix d’Azerbaïdjan a offert son lot de surprises hier, avec la pole position de Max Verstappen, sa première sur le circuit de Bakou. Mais ce sont surtout ses poursuivants qui ont étonné : Carlos Sainz et Liam Lawson.

Les deux hommes seront donc respectivement en première et deuxième ligne, devant Andrea Kimi Antonelli. George Russell s’est qualifié cinquième devant Yuki Tsunoda, puis la première McLaren de Lando Norris.

Isack Hadjar a signé le huitième temps devant Oscar Piastri et Charles Leclerc, qui ont tous les deux fini dans le mur en Q3. Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont tous les deux été éliminés en Q2, et ils devancent Gabriel Bortoleto, Lance Stroll et Oliver Bearman, qui a également percuté le mur en début de deuxième partie des qualifications.

Franco Colapinto a fait le 16e temps, non sans terminer lui aussi dans le mur, devant Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly et Alex Albon, également auteur d’une erreur qui lui a coûté cher.

12h30 : Ocon a été disqualifié hier pour une infraction technique et il sera donc relégué en fond de grille.

12h34 : McLaren peut remporter le titre constructeurs ce dimanche. Voici les scénarios qui pourraient permettre à l’équipe de remporter la couronne.

12h37 : Piastri et Colapinto ont reçu un nouveau châssis, mais aucun des deux n’est renvoyé en fond de grille car c’est une spécification similaire à celle utilisée avant.

12h40 : La monoplace de Hadjar a eu un problème de puissance et ses mécaniciens travaillent sur la VCARB 02 du Français sur la grille.

12h47 : La température de l’air est de 20 degrés, l’asphalte est à 28 degrés, et le risque de pluie est de 10 %. Mais comme hier, il y a des bourrasques de vent qui dépassent les 40 km/h et le vent change de sens régulièrement.

12h52 : Les problèmes d’Isack Hadjar semblent résolu et il devrait donc rouler sans problème avec un départ en huitième place.

12h57 : Verstappen, Russell, Tsunoda, Hamilton, Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Gasly et Ocon sont en pneus durs, le reste de la grille est en mediums. Aucun pilote n’a évidemment parié sur le trop fragile pneu tendre C6.

Départ : Très bon départ de Verstappen et de Sainz qui restent aux deux premières places, mais Piastri a totalement raté son départ et pointe au dernier rang.

Tour 1 : Hadjar a dépassé Norris, et Leclerc et Hamilton complètent le top 10. Et Piastri est dans le mur ! C’est un abandon pour l’Australien qui vit un week-end cauchemardesque, et la Safety Car a été déployée.

Tour 2 : Ocon et Albon sont passés par les stands et ont chaussé des gommes mediums. Ils n’ont plus à s’arrêter et veulent possiblement capitaliser sur une remontée et un drapeau rouge ultérieurement en course. Le replay montre que Piastri a volé le départ, puis a calé en voulant éviter de partir, ce qui l’a renvoyé en dernière place. Arrivé en survitesse au virage 5, il est allé s’écraser dans le mur.

Tour 3 : Ocon est repassé par les stands et a chaussé des pneus durs, il va maintenant tenter d’aller le plus loin possible. Le replay montre que le Français s’est accroché avec Hülkenberg au premier tour.

Tour 4 : Les réparations des TecPro sont encore en cours. Verstappen mène devant Sainz, Lawson, Antonelli, Russell et Tsunoda, les six premiers n’ayant pas changé. Hadjar est septième devant Norris puis Leclerc et Hamilton. Alonso est 11e devant Bortoleto et Stroll, puis Colainto, Bearman, Gasly, Hülkenberg, Albon et Ocon. La course va reprendre !

Tour 5 : C’est reparti ! Pas de changement dans le trio de tête, mais Antonelli se défend face à Russell et il permet à Tsunoda de prendre la cinquième place. Leclerc a dépassé Norris. Leclerc se défait aussi de Hadjar. Alonso écope de 5s de pénalité pour son départ volé en réaction à celui de Piastri, et l’Australien écope aussi de 5 secondes.

Tour 6 : Verstappen signe le meilleur tour en 1’47"655 et il a 1"4 d’avance sur Sainz, qui a une seconde de marge sur Lawson. Norris dépasse Hadjar à son tour.*

Tour 7 : Les quatre premiers améliorent le meilleur tour en course et c’est Antonelli qui est le plus rapide en 1’47"038. Verstappen ne creuse pas l’écart sur Sainz et Lawson et Antonelli reviennent dessus. Russell est dans le sillage de Tsunoda.

Tour 8 : Sainz signe le meilleur tour en course en 1’46"246. Hamilton dépasse Hadjar et Bortoleto se défait d’Alonso.

Tour 9 : Verstappen répond à son poursuivant en 1’46"133, et l’écart est de 1"6. Lawson est à 2 secondes de Sainz et il est sous la menace d’Antonelli. Tsunoda est à 2 secondes et voit Russell dans ses rétros, et le Japonais se décale tardivement. Norris est proche de Leclerc mais n’arrive pas à attaquer la Ferrari, plus rapide en ligne droite.

Tour 10 : L’écart atteint les 2 secondes entre Verstappen et Sainz. Russell se défait de Tsunoda pour la cinquième place. L’ingénieur de Bearman annonce que de la pluie pourrait arriver dans les 20 prochaines minutes.

Tour 11 : Sainz commence à perdre du terrain et il est à 2"7, mais il continue à garder plus de deux secondes de marge sur Lawson, solide troisième pour le moment. Leclerc, Norris et Hamilton sont revenus sur Tsunoda, qui est à 1"4 de Russell.

Tour 12 : Antonelli ne parvient toujours pas à se défaire de Lawson. Dans le peloton, Colapino a pris du retard sur Alonso, et il retient un groupe composé de Stroll, Hülkenberg, Gasly, Bearman, Alonso et Ocon.

Tour 13 : Russell signe le meilleur tour en 1’46"108 et il revient à 1"2 d’Antonelli, qui est toujours coincé derrière Lawson. Compte tenu de la défense musclée de l’Italien à la relance, Russell ne va surement pas hésiter à s’attaquer à son équipier. Bearman dépasse Gasly pour la 16e place.

Tour 14 : Verstappen reprend le meilleur tour en 1’46"012 et augmente son avance à 3"4. Russell bat de nouveau le chrono en 1’46"005 et il revient dans le sillage de son équipier. Tsunoda est à 2"3 et il retient toujours Leclerc, Norris et Hamilton. Hadjar garde la dixième place mais a 3 secondes de retard sur ce trio.

Tour 15 : Verstappen accélère encore en 1’45"817, et son avance passe au-dessus des quatre secondes. Stroll se défait de Colapinto mais l’Argentin résiste.

Tour 16 : Et c’est un nouveau meilleur tour pour le leader en 1’45"617. Les deux Mercedes sont toujours collées à la Racing Bulls de Lawson. Russell dit qu’il a un avantage pneumatique face à Lawson, sous-entendant qu’Antonelli doit le laisser passer. Mais il a des durs, et pour l’instant l’avantage n’est pas évident. Albon repasse par le stand pour chausser des durs, et l’on s’étonne qu’il ne l’ait pas fait plus tôt comme Ocon.

Tour 17 : L’écart atteint les 5 secondes en tête, et Lawson est à 3"9 de Sainz. Tsunoda remonte sur les Mercedes. Colapinto passe par les stands pour chausser des pneus durs. Albon l’attaque et envoie l’Alpine en tête-à-queue ! L’Argentin peut repartir et n’a pas touché le mur. L’aileron d’Albon est abîmé, et il est certain qu’il va prendre une pénalité.

Tour 18 : Hamilton est décroché du duo composé de Leclerc et Norris. Ces deux-là reviennent à moins d’une seconde de Tsunoda.

Tour 19 : Pas de changement en tête, tandis qu’Antonelli s’arrête au stand pour chausser des pneus durs. Russell va pouvoir attaquer Lawson comme il le disait juste avant. Albon écope logiquement de dix secondes de pénalité.

Tour 20 : Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’45"414. Leclerc s’arrête à son tour et repart également en pneus durs, à 3"3 d’Antonelli.

Tour 21 : Lawson s’arrête et il n’y aura donc pas de bataille avec Russell, qui prend la troisième place. Antonelli signe le meilleur tour en course en 1’45"205, mais Lawson parvient à ressortir juste devant l’Italien ! Belle résistance du Néo-Zélandais avec les pneus froids, et il reste devant avec ses gommes dures.

Tour 22 : Verstappen continue de creuser l’écart à raison d’une demi-seconde au tour devant Sainz et l’écart dépasse les 6 secondes. Antonelli se défait de Lawson dans la ligne droite. Alonso s’arrête et purge sa pénalité de 5 secondes. Il chausse des pneus durs et repart provisoirement 17e.

Tour 23 : Sainz est à près de 7 secondes de Verstappen et il voit Russell revenir, même si l’écart est encore de 4 secondes. Albon dépasse Alonso.

Tour 24 : Russell reprend environ une demi-seconde par tour à Sainz. Tsunoda est plus lent et pointe à 4"5 de Russell, mais il garde près de deux secondes d’avance sur Norris.

Tour 25 : Norris fait durer son relais en pneus mediums mais son rythme n’est pas très rapide.

Tour 26 : Antonelli dépasse Bortoleto pour le gain de la huitième place, le Brésilien ne s’étant pas encore arrêté. Lawson est à 1"5 de la Sauber mais il voit surtout Leclerc revenir. L’ingénieur de Verstappen lui dit que son rythme est "brillant", et il lui dit de continuer à prendre de l’avance.

Tour 27 : On vient de dépasser la mi-course puisqu’il y a 51 tours au total, et Verstappen améliore le meilleur tour en 1’44"967. Il a 9"2 d’avance sur Sainz, qui n’a plus que 2"5 de marge sur Russell. Tsunoda suit devant Norris, Hamilton et Hadjar. Antonelli est le premier du classement à s’être arrêté et il devance Lawson et Leclerc car Bortoleto s’arrête. Stroll est dixième devant Hülkenberg et Bearman, mais ces deux-là ne se sont pas arrêtés. Ocon suit devant Gasly, Bortoleto est ressorti 16e et il devance Albon, Alonso et Colapinto.

Tour 28 : Verstappen continue à accélérer avec un meilleur tour en 1’44"820, et Sainz s’arrête pour éviter un undercut de Russell. Tsunoda, Norris et Hamilton le dépassent, mais il ressort devant Hadjar et Antonelli, avec des pneus durs. Norris, Hadjar et Stroll sont les seuls à avoir encore des pneus mediums du départ, mais le pilote McLaren a retrouvé un bon rythme.

Tour 29 : Verstappen a 12"6 d’avance sur Russell, Tsunoda suit à 4"7 et il possède 2"3 d’avance sur Norris. Hamilton est à 5"5 et Sainz à 6"3 du Britannique. Hadjar est à 1"7 et il retient pour l’instant Antonelli, tandis que Lawson est à 3"7 et voit Leclerc dans ses rétros. Bearman s’arrête à son tour et il ressort en mediums en 18e position. Hadjar voudrait s’arrêter avant qu’Antonelli ne le dépasse, mais son ingénieur Pierre Hamelin lui dit de ne pas s’inquiéter ni s’occuper d’Antonelli, et de faire sa course.

Tour 30 : Et le Français s’arrête ! Il ressort dixième avec des pneus durs. Sainz a chauffé ses pneus et il est le plus rapide en piste juste derrière Verstappen qui, malgré ses gommes de 30 tours, continue d’être le plus véloce.

Tour 31 : Russell dit que ses pneus durs vont bien et il veut prolonger son relais. Norris continue de tourner dans le rythme du trio de tête avec ses gommes mediums, et Hamilton ne le rattrape pas. Bearman signe le meilleur tour en 1’44"654.

Tour 32 : Verstappen a 13"5 d’avance sur Russell, qui creuse l’écart sur Tsunoda (6"7). Norris revient sur le Japonais et Hamilton voit Sainz revenir à moins de 4 secondes.

Tour 33 : L’abandon de Piastri a évidemment des conséquences, mais il faudra voir à quelle place va terminer Norris pour calculer de combien l’écart se réduira entre les deux leaders.

Tour 34 : C’est un statu quo en piste en attendant l’arrêt des pilotes du top 5. Leclerc n’arrive pas à se défaire de Lawson, qui reste toujours huitième et pourrait terminer dans le top 5. Ocon se fait dépasser successivement par Bortoleto, Hülkenberg et Albon, et ses pneus usés sont très durs à gérer.

Tour 35 : Les écarts sont stables dans le top 10.

Tour 36 : Hadjar est le plus rapide en piste ! Le Français bénéficie de pneus durs neufs et d’une piste libre, et il est esseulé en dixième place. Il pourrait jouer la neuvième place s’il arrive à remonter sur Hamilton, qui doit encore s’arrêter. Gasly passe par les stands et chausse des mediums, il est dernier.

Tour 37 : McLaren pense que Norris peut tenter l’undercut sur Tsunoda, mais il faudrait moins de 2 secondes d’avance pour le Japonais. Et Hamilton s’arrête ! Russell accélère et va surement rentrer dans les prochains tours. Du côté de Ferrari, Hamilton est ressorti avec plus de 5 secondes d’avance sur Hadjar.

Tour 38 : Verstappen a 13"9 d’avance sur Russell, et Tsunoda est à 8"4 de la Mercedes. Norris s’arrête ! Le pilote McLaren a signé ses meilleurs tours personnels avant l’arrêt, mais McLaren ne parvient pas à faire un arrêt propre et il reste immobilisé 4 secondes. Il ressort entre les deux Ferrari, juste derrière Leclerc et Lawson. Stroll s’arrête aussi et il reprt devant les Alpine.

Tour 39 : Tsunoda s’arrête, tandis que Sainz accélère et roule aussi vite que Verstappen. L’arrêt du Japinais est de 2"2, et il ressort au niveau de Lawson qui l’attaque et passe ! Tsunoda est devant Leclerc et Norris. Hamilton prend le meilleur tour en 1’44"161.

Tour 40 : Russell s’arrête alors que Sainz continue d’accélérer, et le pilote Mercedes parvient à sortir avec 1"5 d’avance sur la Williams ! Bien joué de la part de Mercedes qui va signer un beau résultat. Hamilton améliore le meilleur tour en coures en 1’44"011, et il est revenu à 3"4 de Norris.

Tour 41 : Verstappen assure le coup et il passe par les stands. Red Bull réussit la manœuvre et il ressort après 2,4 secondes d’immobilisation. Il reprend la piste avec 13 secondes de marge sur Russell. Norris se défait de Leclerc ! Hamilton enchaine un nouveau meilleur tour en 1’43"977.

Tour 42 : Russell a repris un peu de temps à Verstappen mais l’écart reste de 11"7. Sainz est à 2"7 et il a 1"2 d’avance sur Antonelli. Lawson est à 7"6 et Tsunoda est dans son sillage. Norris est à 1"4 du Japonais, il a 1"3 d’avance sur Leclerc et Hamilton est à 1"4. Hadjar est à 6"8. Il y a apparemment une légère pluie au virage 16.

Tour 43 : Verstappen améliore le meilleur tour en 1’43"702. Norris revient dans la seconde de Tsunoda, qui est lui-même très proche de Lawson. Hamilton se défait de Leclerc ! Une consigne a surement été donnée car la manœuvre a été faite de manière très nette.

Tour 44 : La course semble acquise à Verstappen, et la pluie reste très légère pour le moment.

Tour 45 : Verstappen fait encore mieux en 1’43"564. Tsunoda attaque Lawson mais ne parvient pas à passer, les deux pilotes et Norris se tiennent en peu de temps, et Hamilton leur revient dessus.

Tour 46 : Le leader accélère encore en 1’43"423, et Russell est à 13"8. L’écart est stable entre Sainz et Antonelli, et Lawson est à dix secondes. Il résiste héroïquement à Tsunoda, Norris et Hamilton pour le moment.

Tour 47 : Verstappen grappille encore sur son meilleur tour avec un chrono de 1’43"419. L’écart est stable dans le groupe composé de Lawson, Tsunoda, Norris et Hamilton. Albon prend la 11e place à Bortoleto.

Tour 48 : Hadjar remonte sur Leclerc à raison d’une demi-seconde au tour en moyenne.

Tour 49 : Antonelli ne rattrape pas Sainz devant lui, qui garde 1"7 de marge pour sa place sur le podium.

Tour 50 : Le groupe de Lawson, Tsunoda, Norris et Hamilton est encore plus serré que les tours précédents, mais il n’y a visiblement pas de dépassement possible.

Dernier tour : Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’43"388 et se rapproche du Grand Chelem. Norris a accéléré et tente de passer Tsunoda, il est à moins de deux dixièmes à l’abord du premier virage mais ne parvient pas à passer la Red Bull.

Arrivée : Verstappen s’impose et signe son sixième Grand Chelem en carrière, ce qui le place à égalité avec Hamilton en deuxième place du classement de cette statistique, toujours menée par Jim Clark et ses 8 réalisations.

Russell prend la deuxième place devant Sainz, qui signe le premier podium de Williams depuis 2021, et le premier à la régulière depuis 2017 quand on se rappelle du déroulement du GP de Belgique 2021. Le précédent était déjà à Bakou, en 2017 grâce à Stroll. James Vowles, son patron, a les larmes aux yeux !

Antonelli est quatrième devant Lawson, Tsunoda et Norris, puis Hamilton et Leclerc. Mercedes en profite pour repasser devant Ferrari au championnat des constructeurs. Un championnat constructeurs qui est au moins repoussé à Singapour.

Dixième, Hadjar est encore dans les points. Bortoleto suit devant Bearman et Albon, qui a été pénalisé pour l’accrochage avec Colapinto. Ocon suit devant Alonso, Hülkenberg, Stroll, Gasly et Colapinto. Les Alpine terminent à un tour du vainqueur.