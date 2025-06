Piastri s’impose-t-il peu à peu comme le favori pour le titre 2025 ?

Trois anciens pilotes de Formule 1 s’accordent à dire qu’Oscar Piastri est devenu le grand favori pour remporter le championnat du monde 2025.

Alors que Red Bull et Max Verstappen commencent à reconnaître qu’une victoire finale face aux McLaren toujours dominantes après Barcelone est désormais improbable, la confrontation se transforme peu à peu en une confrontation Piastri-Norris.

Christian Klien, ancien pilote Jaguar et Red Bull, est impressionné par le sang-froid et la vitesse de Piastri cette année.

"Il ne faut pas oublier que Piastri n’en est qu’à sa troisième saison en Formule 1. Et pourtant, il fait preuve d’un sang-froid incroyable."

"Il apprend aussi très vite, ce qui est clairement visible en le comparant à Norris. Lando est un pilote incroyablement rapide, mais sous la pression de Piastri, il s’effondre peu à peu."

On a demandé à un autre ancien pilote de F1, David Coulthard, s’il était d’accord avec l’affirmation selon laquelle Piastri et Verstappen semblent faits du même bois : froids et impitoyables, contrairement à Norris, plus tendre peut-être.

"Lando a tiré une leçon de la bataille pour le titre mondial de l’an dernier. Je pense qu’il est devenu plus fort mentalement. Et il ne fait aucun doute qu’il est rapide. Le chronomètre ne ment pas."

"Mais l’aspect mental est un sujet de conversation constant pour lui, car il est très ouvert à ce sujet. Et ceux qui partagent beaucoup sont aussi souvent questionnés. Oscar fait ce que Kimi Räikkönen et Mika Häkkinen ont fait : rester silencieux."

Coulthard, cependant, n’est pas d’accord sur le fait qu’il y aura une bataille à trois entre Norris, Piastri et Verstappen.

"Je n’ai pas de boule de cristal mais je pense que Max envisage la situation comme un duel à deux depuis le premier virage en Arabie saoudite."

"Lorsque Max a tenté de dépasser Oscar par l’extérieur – comme il l’a fait si souvent l’an dernier avec Lando – ce dernier a tenu bon. Oscar a montré à Max : ’Je ne suis pas Lando, tu sais’."

"Dès ce moment, Max a su que ce serait un duel à 50-50."

De son côté, Ralf Schumacher pense que McLaren devra tôt ou tard conclure que la stricte politique d’égalité des pilotes ne mènera pas au titre pilotes en 2025.

"J’aimerais attendre encore un peu mais je pense que Piastri a constamment été à son meilleur niveau – sauf à Monaco, où l’on attendait peut-être un peu plus de lui."

"Le championnat du monde se jouera en interne avant la pause estivale. Si Norris continue de talonner Piastri et que Max exerce une pression constante, McLaren devra à un moment donné tirer la sonnette d’alarme et dire : ’OK, il faut se concentrer sur l’un d’eux’."

"Si Max se fait décrocher, alors bravo pour laissera une bataille entre eux deux. Mais si Max est juste derrière, alors la décision arrivera bientôt, car ils ne veulent pas perdre à nouveau le titre des pilotes, même s’ils se disent prêt au contraire au nom de l’équité."

"Ce serait incroyable pour McLaren cette année de retrouver les deux titres. Et, entre nous, le titre des constructeurs est acquis déjà, il ne reste donc plus qu’à se concentrer sur celui des pilotes."