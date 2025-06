Palou : accepter de piloter pour Cadillac F1 serait du ’gâchis’

Alex Palou a de nouveau rejeté l’idée de passer en F1, arguant qu’il ne voit pas l’intérêt de se battre en milieu de peloton, ce qui serait, selon lui, une perte de temps.

Le triple champion d’IndyCar estime également que le moment n’est pas opportun pour lui de retourner en Europe, préférant courir aux États-Unis où il peut se battre pour des titres.

Après avoir récemment remporté ses premiers 500 miles d’Indianapolis, l’une des trois étapes de la triple couronne du sport automobile, les appels à une participation en F1 se multiplient pour l’Espagnol.

Mais Palou n’est pas intéressé pour le moment, même s’il a admis que son rêve était d’y accéder, après avoir couru en F2 et F3 avant de rejoindre les États-Unis, via le Japon, où il a couru en 2019 avant ses débuts en IndyCar en 2020.

Quand on lui a demandé si le manque d’intérêt entourant ses exploits dans son Espagne natale et en Europe continentale le dérangeait, Palou a expliqué pourquoi.

"Pas vraiment, car je ne préférerais être nulle part ailleurs," a répondu Palou à Auto, Motor und Sport. "En IndyCar, j’ai une équipe exceptionnelle et la possibilité de construire quelque chose de grand."

"Et puis, la compétition est folle ! Nous avons certes réalisé un excellent début de saison, mais il faut toujours attendre la première séance d’essais pour savoir où l’on en est. J’apprécie cette incertitude due à un plateau extrêmement serré."

Le pilote de 28 ans a des admirateurs dans le paddock de la F1, notamment James Vowles, directeur de l’équipe Williams, qui a récemment qualifié Palou de « super rapide ».

Cependant, l’ampleur de la tâche qui l’attend est également importante. Vowles a déclaré qu’il lui faudrait une année d’essais pour se préparer à la F1, et Fred Vasseur, directeur de l’équipe Ferrari, a laissé entendre que Palou avait été oublié avec son départ aux États-Unis.

"Ne vous méprenez pas : j’adore la Formule 1 et c’était mon rêve, bien sûr. Mais le moment n’est pas propice," répond Palou lorsqu’on lui demande s’il était prêt à faire une année d’essais privés.

"Ensuite il faudrait que ce soit un top team. Pourquoi devrais-je gâcher trois ou quatre ans avec une équipe (Cadillac) incapable de gagner ? Ce n’est pas ma conception de la course. Je veux me battre pour des victoires – surtout à l’Indy 500 – et pour des championnats. C’est la seule façon d’être heureux. Et dans ma catégorie, tout le monde peut y arriver avec le talent."

"Pas de Formule 1, pas de problème, la vie continue. Ce débat sur mon arrivée possible chez Cadillac est principalement porté par les fans ou les médias. Moi je suis tranquillement ça, comme un spectateur de F1 lambda."