Piastri a ’pris du plaisir’ en signant la pole, Norris se dit ’en bonne position’

Oscar Piastri a continué son excellent week-end au Grand Prix du Qatar, avec la pole position lors des qualifications. Le pilote McLaren F1, qui a dominé le Sprint en début de journée, s’élancera donc en tête pour la course principale.

A la radio, il a salué le niveau de sa voiture et s’est félicité du comportement de celle-ci : "C’est probablement le plus de plaisir que j’ai pris à piloter une voiture de F1", a-t-il déclaré, avant d’analyser sa performance après la séance, expliquant qu’il n’avait pas changé les réglages.

"Non, on a laissé quasiment les mêmes, tout a été bon tout le week-end... si ce n’est pas cassé, n’y touchez pas !" s’est-il amusé. "C’était très bien, l’équipe a fait un bon travail, je ne savais pas quels pneus utiliser, j’ai fait un tour rapide en pneus usés en Q2 et il y avait une vraie différence."

Désormais, le pilote australien prédit une course compliquée, avec des relais de 25 tours maximum qui obligeront à deux arrêts au stand, et qui seront surtout la garantie d’une course d’attaque.

"Ce sera plutôt difficile, avec deux arrêts on va attaquer tout le long, donc j’espère que ça ne sera pas aussi chaud qu’il y a deux ans ! Mais je m’attends à une course difficile, on encaisse de grosses forces plusieurs fois par tour, donc il y aura du travail."

Interrogé sur ses espoirs de titre, alors qu’il est à 22 points de Lando Norris, Piastri a expliqué qu’il va courir en essayant de faire au mieux : "Je vais faire de mon mieux, je dois réussir à faire ce que j’ai fait dans le Sprint et voir ce que je peux faire."

Lando Norris a raté son deuxième tour rapide de Q3 après une erreur dans le deuxième virage, et il n’a pas cherché à refaire un tour rapide après. Interrogé sur ce qui l’a obligé à couper son élan, il explique avoir fait une erreur.

"Je ne sais pas ! J’ai eu un peu de sous-virage, j’allais sortir et j’ai donc abandonné mon tour. C’est dommage, mais Oscar a fait un bon tour, il a piloté très bien tout le week-end. Je n’ai pas à me plaindre, je n’ai pas fait le tour mais je suis deuxième" a déclaré Norris.

Le Britannique veut faire mieux en course et il sait que le départ sera crucial : "On ne sait jamais. Il y a des opportunités pour tout le monde dans les premiers tours, mais ensuite ça devrait être assez fluide pour tout le monde."

L’objectif sera de peaufiner encore le comportement de la MCL39, mais il se sent bien : "On va revoir des choses ce soir pour voir ce qu’on peut faire mieux que ce matin. Sinon, on est dans une bonne position, je suis bien plus heureux aujourd’hui qu’hier, mais la course sera longue."