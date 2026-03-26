Piastri ne veut pas ’s’attarder’ sur un début de saison ’pas idéal’

La saison 2026 de Formule 1 a déjà connu deux week-ends, mais Oscar Piastri n’a toujours pas parcouru un kilomètre en course le dimanche. La faute à un crash en Australie et à une panne en Chine, ce qui laisse le pilote McLaren F1 impatient de tester sa MCL40 en course.

Il reconnait que son début de saison n’a pas été à la hauteur de ce qu’il attendait, et admet qu’il y a autant de travail sur la performance que la fiabilité du côté de Woking, même s’il est aussi conscient qu’il a un rôle à jouer dans les résultats de son équipe.

"Ce n’est certainement pas le début idéal, c’est sûr" reconnait l’Australien, qui plaisante que "ce serait bon" de prendre le départ au Japon. "Il faut se concentrer sur l’avenir. Inutile de s’attarder sur la Chine. Je n’y pouvais rien, et nous avons une course ce week-end où nous voulons faire mieux."

"D’un point de vue compétitif, nous ne sommes pas aussi rapides que nous le souhaiterions, donc nous avons beaucoup de choses sur lesquelles nous concentrer, mis à part ces quelques mauvaises courses, ou plutôt ces absences de course. C’est là-dessus que nous concentrons nos efforts, c’est là que je concentre les miens."

"Beaucoup de choses que je peux contrôler jusqu’à présent, comme les qualifications, se sont bien passées, compte tenu de notre position. Il y a tellement de choses à comprendre avec ces voitures, avec ces groupes motopropulseurs, et c’est là-dessus que nous essayons de concentrer nos efforts. J’ai le sentiment de bien les maîtriser."

"Nous sommes optimistes quant à nos chances de progression. Nous avons la preuve que nous l’avons déjà fait par le passé. Les évolutions dans le passé ont été bonnes, nous sommes optimistes de pouvoir changer les choses mais il y a un écart important à combler. En rythme de course, et même lors du Sprint en course, on a une seconde de retard par tour."

"Même si on amène des évolutions aussi bonnes qu’en 2023, ça nous ramènera vers l’avant mais on aura besoin de plus d’une évolution pour combler l’écart. Cela prendra évidemment du temps, mais je pense que nous sommes tous convaincus que nous pouvons y arriver. Nous avons tous goûté au succès et nous voulons y revenir au plus vite."

L’Australien a expliqué pourquoi McLaren est en difficulté, et comment il espère profiter du mois d’avril pour progresser : "Ce sont des règles différentes, on n’a pas encore la compréhension qu’on voudrait sur le moteur, et c’est là qu’on perd du temps, notamment en qualifications. Je ne pense pas qu’on ait sacrifié cette année."

"C’est bien que chacun ait le temps de se concentrer sur la voiture et son développement. On a identifié où on veut aller, on a juste besoin de temps, et on va utiliser ces semaines pour aller dans le simulateur et accélérer le développement. Mais je pense qu’on sait déjà ce qui nous manque et où on en manque."

Le moteur Mercedes a piégé les deux McLaren sur la grille en Chine, et Piastri l’explique : "Nous avons constaté qu’un problème électrique du côté HPP était à l’origine du dysfonctionnement. C’était extérieur à la batterie donc je devrais pouvoir la garder dans mon quota."

"C’est évidemment dommage. Nous avons déployé des efforts considérables pour comprendre le problème et éviter qu’il ne se reproduise. Au moins, nous savons ce qui s’est passé. En tant qu’équipe, nous ne pouvons pas faire grand-chose, si ce n’est tirer les leçons de cette erreur et aller de l’avant."

"En Chine, notamment, nous n’avions aucune prise sur la situation. Bien évidemment, nous collaborons avec HPP. Quel que soit l’origine du problème ou la personne responsable, personne ne souhaite voir deux voitures hors course. Nous travaillons donc d’arrache-pied avec eux pour ne plus connaitre ce problème."