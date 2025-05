Hülkenberg veut continuer ’la transformation’ de Sauber F1 à Imola

Nico Hülkenberg a tiré un premier bilan de son retour chez Sauber après six courses, soit un quart de la saison 2025. Il explique comment se déroule le travail à Hinwil, où l’équipe suisse se prépare à devenir Audi F1 l’année prochaine.

"On travaille, on donne tout en coulisses et à l’usine, comme tout le monde. On a une évolution pour Barcelone et l’on espère qu’elle donnera un peu de performance. C’est variable selon les circuits et les caractéristiques, mais c’est encore le début de saison et je suis encore arrivé récemment dans ma nouvelle équipe" note Hülkenberg.

"Il y a une grande transformation en cours, c’est une année de transition vers Audi et j’apprécie cela. Beaucoup de choses se passent en parallèle mais j’apprécie ce processus. C’est ce à quoi je m’attendais, c’est une saison difficile avec une bataille serrée dans le peloton."

Le pilote allemand est heureux de revenir à Imola pour disputer le Grand Prix d’Emilie-Romagne : "J’aime piloter ici, c’est mythique, il y a beaucoup d’histoire et c’est bien de venir sur un circuit à l’ancienne."

"C’est un circuit à vitesse moyenne et c’est un peu plus difficile pour nous. Il y a de nouvelles choses, comme le nouveau pneu C6 qui est le composé le plus tendre que l’on ait jamais eu avec Pirelli, donc on verra."

Interrogé sur la pression mise sur Jack Doohan chez Alpine, Hülkenberg est attristé par le sort de l’Australien et note que cela correspond aux façons de faire d’Alpine : "C’est évidemment difficile, même quand Jack a débuté cet hiver, Franco était déjà présent autour, donc c’est un environnement difficile pour débuter comme rookie."

"Je suis désolé pour lui en un sens, il n’a pas eu le temps de faire ses preuves et progresser, et l’on sait à quel point c’est difficile d’arriver dans un peloton comme ça et de convaincre. Mais c’est la Formule 1, elle est redoutable et c’est comme ça actuellement, et surtout dans cette équipe."

Gabriel Bortoleto est heureux de pouvoir revenir à Imola, qu’il connait grâce à la Formule 2 et à des tests en Formule 4, et qu’il apprécie particulièrement : "J’aime ce circuit, j’ai toujours dit cela avant d’être en F2."

"La première fois que j’ai testé une F4 ici, c’est un circuit qui m’a donné un bon feeling. C’est un circuit technique avec des virages rapides, moyens et lents, il faut prendre les vibreurs, c’est un circuit à l’ancienne sans dégagements et c’est plaisant à piloter."

Le Brésilien fait le point sur les progrès de Sauber cette saison : "On fait des pas en avant, à la fois avec l’équipe et moi en tant que pilote. Parfois, les résultats ne le montrent pas. A Miami, on a pu le voir, la qualification était bonne et c’est une casse mécanique qui m’a fait abandonner."

"J’ai appris des choses importantes à chaque week-end que j’ai fait jusqu’ici. Nous allons avoir des opportunités plus régulières de marquer des points car on n’en est pas loin. On était 13e à Miami et si l’on fait un peu mieux, on pourra se battre pour les points."

Bortoleto confirme que ses progrès ne datent pas de Miami mais qu’il n’avait pas pu les montrer auparavant : "On a testé des choses qui m’ont mis plus à l’aise. On avait vu ce potentiel avant, mais je n’avais pas réussi à tout mettre bout à bout, mais le rythme était solide."

"A Miami, j’ai tout mis bout à bout et montré un bon rythme. C’était un bon circuit pour l’équipe, Nico l’a montré le vendredi, je l’ai montré le samedi et on l’a montré tous les deux le dimanche. Continuons sur cette dynamique."