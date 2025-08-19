Piastri explique comment éviter ’le trou’ psychologique

Oscar Piastri a décrit le danger psychologique qui serait de tomber dans "un trou" en creusant trop sur ses erreurs en Formule 1.

L’Australien a réalisé une saison exceptionnelle jusqu’à présent et se retrouve en tête du championnat des pilotes de F1 avec neuf points d’avance sur son coéquipier chez McLaren, Lando Norris.

Sauf événement majeur, ce sera soit Piastri, soit Norris, qui remportera son premier titre à la fin de l’année.

Piastri a rapidement gagné en maturité et en expérience, la saison actuelle ne représentant que sa troisième dans la discipline reine.

Cette année, le pilote de 24 ans a déjà remporté six courses et n’a été hors du top 3 qu’une seule fois. Personne n’a réalisé une performance aussi régulière même s’il reconnaît la qualité de la McLaren MCL39, performante partout, pour y parvenir.

"Vous savez, nous avons évidemment connu du succès en fin d’année dernière, mais cette année, c’est une toute autre histoire."

"Avec la voiture que nous avons depuis le début, j’ai l’impression d’avoir fait un grand pas en avant. En combinant les deux, expérience et performance, ce fut une année passionnante jusqu’à maintenant."

Si Piastri a excellé, des erreurs ont été commises. En Australie, il est parti en tête-à-queue dans l’avant-dernier virage à mi-course, sous une forte pluie soudaine, le rétrogradant de la deuxième à la neuvième place.

À Silverstone, une victoire confortable s’est transformée en deuxième place, suite à une pénalité de 10 secondes pour un freinage erratique derrière la voiture de sécurité.

Certains pilotes ont eu du mal à gérer mentalement une série d’erreurs, tandis que Piastri est resté imperturbable, en apparence en tout cas.

Lorsqu’on lui demande s’il passe du temps à réfléchir aux revers en dehors des circuits, comme suite à sa pénalité à Silverstone, Piastri explique que "pour moi, il est toujours assez facile de passer à autre chose."

"Et vous savez, si vous commencez à creuser un peu trop, vous tombez dans un trou, vous pouvez commencer à penser à toutes sortes de choses et il est alors difficile de s’en sortir."

"Et ce n’est pas comme si j’étais le seul à avoir perdu des points d’une manière ou d’une autre. Je pense que, globalement, ce genre de choses finit toujours par se régler, en général plutôt bien. Donc oui, je n’y pense jamais trop."

Une tribune Piastri au Grand Prix d’Australie dès 2026

Piastri, né à Melbourne, disposera de sa propre tribune lors du Grand Prix d’Australie l’an prochain.

"C’est surréaliste et je n’aurais jamais imaginé que cela arriverait, mais le soutien est incroyable et j’ai hâte de voir tout cela se concrétiser en mars prochain."

La tribune se trouvera sur la ligne droite principale, face à la voie des stands.

"Voir tous les fans dans ma propre tribune, juste en face du garage McLaren, va être une expérience incroyable et j’ai vraiment hâte de ressentir l’énergie et l’ambiance."

Une ambiance qui devrait être plus que sympathique s’il réussit à devenir champion du monde à la fin de l’année !