Alguersuari raconte le ’miracle’ que Marko lui a demandé d’accomplir au Japon en 2010

Jaime Alguersuari a déjà relaté à plusieurs reprises les difficultés qu’il rencontrait sur le plan humain avec Helmut Marko, le consultant motorsport de Toro Rosso, lorsqu’il pilotait pour la petite Scuderia de Faenza de 2009 à 2011.

Le pilote espagnol, devenu ensuite DJ, avait des menaces régulières de licenciement qui venaient de son patron Franz Tost, mais surtout de Marko. Avant le Grand Prix du Japon, il raconte que l’Autrichien lui a confié une mission impossible s’il voulait sauver sa place.

"Helmut attend toujours de nous que nous réalisions des choses qui sont hors de notre portée. En 2010, il y avait un système, le F-duct. McLaren l’avait testé à Barcelone et, à partir de là, toutes les équipes l’ont copié, à l’exception de quelques-unes comme la nôtre" se souvient Alguersuari.

"Nous n’avions pas pu le faire parce que nous n’étions pas assez bons pour ce système. Cela a finalement conduit au DRS. En 2010, nous étions la seule équipe à marquer des points sans cela. Mais ça n’avait pas d’importance pour Helmut, et peut-être pas non plus pour Franz Tost."

"Je pense en fait que cela avait de l’importance, mais à première vue, nous n’étions tout simplement pas assez bons. Mais ils attendaient de nous que nous fassions des miracles. Et je me souviens avoir rencontré Helmut à Suzuka. C’était en quelque sorte dans le prolongement de la décision concernant les pilotes."

"Je lui ai demandé ’à quoi cela sert-il ? Nous avons battu Michael Schumacher et Nico Rosberg, avec un budget bien inférieur au leur. Nous sommes très performants avec les pneus et la gestion des stratégies. Que fait-on ici ? Et pourquoi ?’"

"Et il m’a répondu, avec son honnêteté habituelle ’tu dois gagner une course, vraiment gagner une course avec une Toro Rosso’" poursuit Alguersuari, expliquant qu’il a alors pris à la légère l’objectif délirant fixé par celui qui avait pourtant sa carrière entre ses mains.

"Je lui ai répondu ’d’accord, vous savez ce que je vais faire ?’ Dès le vendredi soir à Suzuka, je lui ai dit ’je vais gagner la course dimanche, mais je me fiche de ce qui va se passer et de ce que les commissaires vont dire, parce que je ne vais pas prendre la dernière chicane comme il faut. Je vais tout droit et je coupe la dernière chicane’."

Et l’Espagnol d’aller plus loin dans la moquerie face à son patron : "Ca fait perdre 1,5 seconde" a déclaré Alguersuari au sujet du manque de F-Duct, et d’expliquer non sans ironie comment il pouvait gagner.

"’Je n’ai aucune chance de gagner 1,5 seconde, alors faisons un marché. Je signerai le papier et je gagnerai dimanche, mais je couperai la chicane à chaque tour’. Il s’est mis à rire, puis j’ai quitté la salle de réunion. C’était dingue."