Comment Williams F1 a anticipé l’impact négatif de ses bons résultats pour 2026

James Vowles, le directeur de Williams F1, a expliqué comment la performance de l’équipe cette année a permis d’éviter une baisse de performance en conséquence pour 2026 !

L’équipe de Grove a en effet réalisé une excellente saison 2025 jusqu’à présent, se classant cinquième au championnat des constructeurs, avec 18 points d’avance sur Aston Martin, son plus proche poursuivant en milieu de peloton.

La FW47 est de loin la Williams la plus rapide depuis plusieurs années, terminant dans les points lors de toutes les manches du championnat, sauf quatre, sur les 14 jusqu’à présent.

La "sanction" pour cette solide première moitié de saison est la réduction de son temps d’essais aérodynamiques, conformément à la règle de l’échelle mobile de la F1 (ATR) pour les 6 prochains mois (de juillet à décembre).

Cette perte de temps d’essais pourrait être un handicap sérieux pour Williams, qui se concentre à fond sur la nouvelle ère réglementaire à l’usine.

L’écurie est désormais limitée à 90 % du temps de base des essais aérodynamiques, soit une baisse de 20 % par rapport à la période décembre 2024-juin 2025, puisqu’elle avait terminé neuvième au classement des constructeurs l’an dernier.

Interrogé sur la question de savoir si l’écurie avait dû modifier ses plans à cet égard, Vowles a expliqué que ce n’était pas le cas.

"Non. Ce n’est pas si impactant," explique le Britannique.

"Avant même que cela n’entre en vigueur, notre responsable aérodynamique, Adam Kenyon, a très bien réussi à faire comprendre à l’équipe l’impact que cela aurait."

"Et le principal impact est que, bien sûr, le temps passé en soufflerie est réduit, mais les essais peuvent être plus efficaces car nous avons vraiment profité des 6 premiers mois avec la concentration sur la nouvelle F1 dès le 1er janvier."

"En fait, c’est une stratégie d’efficacité qui a été mise en place. Et cela permet de compenser et de se concentrer."

"Pour ce qui est de la transparence, je ne pense pas que ce soit si mal de passer de notre position initiale (9e) à la cinquième place."

"Là où c’est très difficile, c’est quand on est en tête du championnat, et c’est pourquoi McLaren est si impressionnante d’efficacité car ils sont au plus petit niveau possible de temps d’essais depuis leur victoire au championnat l’an dernier."