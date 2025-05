Miami, Libres : Piastri en tête d’une séance conclue sous drapeau rouge

Le sixième week-end de la saison débute ce vendredi, en fin d’après-midi en France, avec la seule séance d’essais libres du Grand Prix de Miami. Alors que la pluie pourrait perturber la fin du week-end, c’est le soleil qui attend les pilotes et les équipes pour cette première journée de roulage aux abords du Hard Rock Stadium.

La journée se conclura par le Sprint Shootout, la qualification qui définira la grille de départ pour le Sprint de samedi. En vue de celui-ci et de la course, la FIA a d’ailleurs pris la décision de rallonger une zone DRS.

C’est la zone qui accompagne la ligne droite avant le virage 11, qui se voit allongée de 75 mètres pour augmenter les possibilités de dépassements. Le point d’activation est toujours positionné avant le rapide virage 9.

18h15 : Lando Norris ne courra pas avec la version du casque présentée hier. En effet, c’est un heaume imitant une boule à facettes qu’arbore le pilote McLaren ce week-end, mais les facettes ne seront qu’un vinyle collé sur le casque, contrairement à la version de présentation, sur laquelle elles étaient réellement collées.

18h16 : Six équipes amènent des évolutions ce week-end. Red Bull apporte un nouveau plancher, qui a été validé in extremis pour être envoyé en Floride. Mercedes a un nouvel aileron arrière spécifique au circuit. Aston Martin apporte également des ailerons avant et arrière conçus pour Miami, ainsi qu’un beam wing spécifique. Alpine a revu sa suspension et ses écopes de freins à l’avant, Williams a un beam wing spécifique pour Miami et Sauber a également retouché sa suspension avant.

18h23 : Christian Horner, le directeur de Red Bull, a envoyé un message à Max Verstappen et Kelly Piquet après l’annonce de la naissance de leur fille Lily : "Hé Max, toutes mes félicitations pour ta paternité. Quel bel ajout à votre famille. Prépare-toi à des nuits tardives et des levers tôt, et assure-toi de participer au changement des couches, c’est obligatoire. C’est une excellente nouvelle pour toi, Kelly et P [Penelope, la fille de Kelly], et nous vous souhaitons le meilleur."

18h25 : On rappelle que trois équipes ont une livrée spéciale ce week-end : Ferrari célèbre un an de partenariat avec HP avec des couleurs qui ont fait couler beaucoup d’encre. Du côté de Racing Bulls, c’est une livrée rose fluo pour célébrer une boisson énergétique, tandis que Sauber arbore une décoration encore plus colorée qu’à l’accoutumée.

18h28 : Les risques de pluie ne sont pas les seuls pour dimanche, puisqu’il y a maintenant 50 % de risques d’orage pour la course.

18h29 : La température de la piste est de 38 degrés, tandis que celle de l’air est de 27 degrés, et il y a des nuages pour accompagner cette première séance du week-end.

18h33 : Avec une seule séance libre au programme, les 20 pilotes ont pris la piste dans les cinq premières minutes. Les pilotes Aston Martin et Racing Bulls ont opté pour des gommes dures, et le reste pour des pneus mediums.

18h34 : Oscar Piastri a signé la première référence en 1’30"059, avec 0"130 de marge sur Pierre Gasly et quatre dixièmes sur Carlos Sainz. Lando Norris avait un outil dans son cockpit, ce que va étudier la FIA après la séance, et Yuki Tsunoda s’est plaint d’une position trop haute.

18h35 : Verstappen a pris la tête en 1’29"808, tandis que Tsunoda s’est placé quatrième à sept idxièmes de son équipier.

18h37 : Piastri a repris la main en 1’29"660, battant George Russell qui s’est placé entre lui et Verstappen, mais qui se plaint d’une voiture "très différente" de ce qu’il ressent d’habitude.

18h38 : Leclerc signe le meilleur tour en 1’29"615, battu par Carlos Sainz en 1’29"198, tandis qu’Alex Albon a placé l’autre Williams deuxième à 0"022 de son équipier ! Les Williams FW47 sont 4 dixièmes devant la concurrence.

18h39 : Ca ne dure pas ! Verstappen fait nettement mieux en 1’28"634 ! Tsunoda remonte sixième à une seconde de son équipier.

18h40 : Lewis Hamilton s’est placé devant Leclerc, et Gasly a fait mieux que lui.

18h42 : Andrea Kimi Antonelli a pris le deuxième temps, battu par Norris puis Leclerc qui se sont intercalés derrière Verstappen. Mais Russell a mis tout le monde d’accord en 1’28"488 !

18h44 : Piastri a pris la troisième place et Hamilton est remonté septième. Jack Doohan a raté un freinage, sans conséquence heureusement.

18h46 : Norris prend le meilleur temps en 1’28"391 !

18h47 : La F1 et Miami ont annoncé une prolongation de contrat pharaonique en marge de ces Essais Libres ! Le circuit de Floride est le premier dont le contrat va plus loin que l’année 2040 !

18h48 : Pendant que nous vous donnions cette information, Russell a fait mieux que Norris et pris la tête en 1’28"058, non sans se faire une grosse frayeur à la chicane. Antonelli est remonté au cinquième rang, tandis qu’Oliver Bearman intègre le top 10, juste devant Isack Hadjar.

18h52 : Max Verstappen a commenté la nouvelle de sa paternité pour la première fois : "Heureusement, j’ai pu passer quelques jours avec elles après sa naissance. C’est formidable. On ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre, mais c’est très agréable et très spécial. Je suis déjà un peu comme un papa bonus puisque ma petite amie a une fille, donc je l’ai vue grandir depuis qu’elle a un an" a déclaré le Néerlandais, avant de révéler qu’il continuera à piloter en Sim Racing en parallèle de ce nouveau statut : "Je pense que ça va marcher. Qui sait, peut-être qu’à l’avenir nous pourrons le faire ensemble. Chacun fait [l’éducation des enfants] à sa manière... tout finira par fonctionner."

18h53 : Sainz est remonté au deuxième rang à 0"253 de Russell. Fernando Alonso a amélioré mais n’a pas fait mieux qu’une 13e place.

18h55 : Antonelli confirme la bonne forme des Mercedes en ce début de week-end en se plaçant deuxième à 0"169 de Russell !

19h00 : A mi-séance, Russell et Antonelli mènent toujours devant Sainz, et Piastri remonte au quatrième rang devant Norris.

19h03 : Nico Hülkenberg est le premier à chausser des pneus tendres. Leclerc remonte au sixième rang. Hadjar a fait une erreur au virage 7 et est sorti légèrement de la piste, sans conséquences.

19h08 : Les pilotes sont désormais lancés dans des longs relais. Hamilton a progressé en huitième place, mais c’est surtout la dégradation des gommes que vont tester les équipes pendant les 20 minutes restantes dans cette séance.

19h12 : Esteban Ocon est sous enquête pour avoir gêné Lando Norris, mais les commissaires étudieront cela après la séance. Dans le cadre d’essais libres, cela mène rarement à autre chose qu’une amende ou une réprimande.

19h18 : En pneus tendres, Alonso et Hülkenberg ont intégré le top 10. Plusieurs pilotes ont chaussé les pneus les plus rapides.

19h20 : Et Sainz signe le meilleur chrono jusqu’ici en 1’27"678 avec ces mêmes gommes ! Albon se place deuxième avec les tendres également, à 0"277 de son équipier.

19h22 : Tsunoda remonte quatrième, battu par Hadjar qui se place troisième ! Verstappen en termine avec un tour rapide et se positionne en tête en 1’27"558 !

19h23 : Un avantage qui n’a pas duré puisque Leclerc a fait mieux en 1’27"484, et Piastri a battu les trois meilleurs secteurs du circuit pour se positionner premier en 1’27"128.

19h25 : Norris améliorait et allait signer le meilleur temps, mais un drapeau jaune puis un drapeau rouge ont été agités après une erreur de Bearman, qui a percuté le mur avec sa Haas VF-25. Le pilote britannique va bien, et sa voiture n’est que peu abîmée.

19h30 : La séance est officiellement terminée et n’est pas repartie après l’accident de Bearman.

Piastri signe donc le meilleur temps de ces Essais Libres, avec une belle avance sur Leclerc et Verstappen. Sainz et Albon révèlent la bonne forme de Williams, tandis que Hadjar est bien placé avec sa Racing Bulls.

Russell et Antonelli, septième et neuvième, encadrent Tsunoda et n’ont pas fait de tour en pneus tendres, ce qui laisse penser que les Mercedes seront solides en ce week-end de Miami. Alonso complète le top 10 devant Lawson et Norris, qui n’a pas pu améliorer en pneus tendres, tout comme Hamilton. C’est aussi le cas de Gasly, 17e, et d’Ocon, 18e.

19h35 : A noter que Zak Brown, le PDG de McLaren, avait une bouteille avec un autocollant "eau de pneus", en référence à la rumeur selon laquelle McLaren refroidissait ses pneus avec de l’eau dans ses roues l’an dernier. L’Américain s’en est amusé : "Ca a très bon goût. Je m’amuse juste un peu ici en ce vendredi matin. Andrea [Stella, directeur] est bien trop sérieux pour ce genre de choses, alors c’est mon travail. Il y a eu une équipe qui a eu cette théorie, mais je ne pense pas qu’il soit très sage de le faire, donc nous nous concentrons sur nous-mêmes."

On se retrouve à 22h15 pour suivre ensemble et en direct la qualification du Sprint !