Piastri est heureux de la pole malgré des rivaux ’plus proches’ que prévu

Oscar Piastri a signé une pole position solide à Bahreïn, mais McLaren F1 n’a pas dominé la séance qualificative autant que certains le prédisaient. Il est toutefois satisfait des progrès effectués depuis le début du week-end et reste confiant pour la course.

"J’étais à l’aise depuis le début du week-end. Les EL1 ont été une sacrée expérience, la voiture était davantage une voiture de rallye qu’une F1, mais après, j’étais très à l’aise. On avait un bon rythme en EL3. En qualifs, les autres étaient plus proches qu’on l’aurait voulu, mais je suis très heureux" a déclaré Piastri.

L’objectif pour le pilote australien sera de conserver la tête au départ de la course, et il espère pouvoir compter sur une monoplace aussi performante sur les longs relais qu’elle l’a été depuis le début du week-end.

"On va d’abord essayer de franchir le premier virage en première place. On verra ce qui se passe, mais je trouve que ça a été un très bon week-end, il n’y a pas de meilleur endroit où partir en pole position et je suis heureux de ce que la voiture m’a donné ce week-end."