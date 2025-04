Piastri bat Russell et Leclerc et signe la pole du GP de Bahreïn de F1

Alors que la troisième séance d’essais a donné lieu à une domination implacable des pilotes McLaren F1, la qualification du Grand Prix de Bahreïn pourrait être plus serrée qu’on le pense. En effet, les conditions nocturnes devraient réduire les écarts.

Avec une piste à 43 degrés lors des EL3, beaucoup de pilotes ont peiné à trouver de l’adhérence, tandis que la fraicheur aide davantage à faire fonctionner les monoplaces. Ainsi, l’avantage de McLaren pourrait être moindre.

Derrière, il faudra compter avec les Mercedes et avec les Ferrari, qui se sont montrées solides durant les essais et qui auront à coeur de se rapprocher de Lando Norris et Oscar Piastri. Bien sûr, il ne faut jamais exclure une bonne performance de Max Verstappen.

Les Racing Bulls ont semblé avoir la performance nécessaire pour se mêler aux top teams, et l’on pourrait encore assister à une belle qualification d’Isack Hadjar. Pierre Gasly et Esteban Ocon étaient des candidats au top 10 en EL3 et l’on espère donc de bons résultats pour les tricolores !

17h58 : La température de l’air est de 23 degrés et celle de la piste de 32, soit des conditions bien plus praticables qu’en EL3. En revanche, le vent s’est levé et souffle à 20 km/h, ce qui peut avoir un effet négatif.

Q1 - 18 minutes

18h03 : Les pilotes Aston Martin, en difficulté depuis le début du week-end, sont les premiers à sortir en piste, avec Nico Hülkenberg.

18h05 : Max Verstappen et Yuki Tsunoda sont en piste aussi, et Stroll signe le premier chrono de la Q1 en 1’33"575, battu par Hülkenberg en 1’32"810, puis par Alonso en 1’32"362. Le temps de Stroll a, en plus, été effacé. Haas s’affaire sur la VF-25 d’Esteban Ocon.

18h07 : Verstappen rate son dernier virage alors qu’il était à peine en avance sur Alonso, et il rentre au stand. Tsunoda prend le meilleur temps en 1’32"096.

18h08 : Verstappen n’est pas satisfait : "Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec la voiture".

18h09 : Jack Doohan prend le meilleur tour en 1’31"919, et Hamilton échoue à 0"043. Le chrono de Tsunoda est annulé, tandis que Carlos Sainz et Pierre Gasly se placent troisième et quatrième.

18h10 : Leclerc prend le meilleur temps en 1’31"454, et Piastri fait encore mieux en 1’31"392. Norris bat son équipier en 1’31"107. Andrea Kimi Antonelli boucle son tour en quatrième place, et George Russell est sixième à un dixième de son équipier. Alonso prend le cinquième temps, juste devant Doohan.

18h12 : Ocon en termine avec le neuvième temps, et Hülkenberg se positionne juste derrière le Français.

18h16 : Tous les pilotes sont en piste, sauf Leclerc.

18h17 : Antonelli reprend la troisième place, et Bearman remonte au 13e rang. Bortoleto est 12e, tandis que Stroll améliore mais se place 14e seulement. Hadjar progresse aussi et remonte au cinquième rang.

18h19 : Doohan remonte au quatrième rang, deux places derrière Hamilton qui a aussi progressé. Verstappen en termine avec le troisième temps, et Tsunoda boucle son tour avec le 11e chrono. Albon est 14e, et Ocon améliore en 12e place. Albon perd son temps et repasse en 16e place.

Les éliminés sont Albon, Lawson, Bortoleto, Stroll et Bearman.

18h25 : Les écrans ont montré que Verstappen est sorti de la piste dans le dernier virage avant son tour chrono, mais le temps du Néerlandais n’a, étonnamment, pas été supprimé.

Q2 - 15 minutes

18h29 : Drapeau rouge ! Ocon a eu un gros accident au virage 3 mais il va bien.

18h34 : Les commissaires évacuent la voiture du Français, après un choc qui n’a pas été très violent mais qui a lourdement endommagé la partie arrière de la monoplace.

18h37 : La séance est relancée pour 11 minutes !

18h40 : Mercedes n’a pas respecté la procédure car Russell et Antonelli sont sortis du garage avant que l’heure de relance de la séance soit annoncée. Les commissaires ont noté l’incident.

18h41 : Antonelli en finit avec un chrono de 1’31"178. Russell est en retrait en 1’31"407 !

18h42 : Hülkenberg est derrière le duo, et Sainz s’intercale entre eux. Gasly prend la quatrième place, et Norris s’empare du meilleur temps en 1’31"560. Verstappen rentre avant d’avoir fini son tour. Piastri fait mieux que Norris en 1’30"454 ! Hamilton rentre aussi avant la fin de son tour, et Leclerc est troisième. Doohan prend le sixième temps, deux places devant Gasly.

18h43 : Hamilton, Verstappen, Hadjar (temps annulé), Alonso et Tsunoda n’ont toujours pas de chrono à 5 mn de la fin de séance. C’est aussi le cas pour Ocon, évidemment.

18h44 : L’incident concernant les Mercedes sera étudié après la séance.

18h47 : Russell améliore et repasse devant Antonelli. Tsunoda en termine avec le sixième chrono, et Hamilton améliore à son tour avec le cinquième temps.

18h48 : Hadjar est huitième, Gasly progresse aussi avec le troisième temps ! Verstappen en termine avec le septième temps seulement, deux dixièmes devant Tsunoda. Alonso termine son premier chrono avec un 14e temps, et Sainz est sixième, il élimine Hadjar !

18h49 : Hülkenberg reste 13e, Doohan échoue pour 17 millièmes en Q2 ! Tsunoda atteint la Q3, la première pour la deuxième Red Bull cette saison.

Les éliminés sont Doohan, Hadjar, Hülkenberg, Alonso et Ocon.

Q3 - 12 minutes

19h01 : Tsunoda signe deux meilleurs premiers secteurs que Verstappen et signe un temps de 1’31"637, et Verstappen échoue à quatre dixièmes de son équipier !

19h02 : Antonelli fait mieux que les deux Red Bull en 1’31"494, et Sainz s’intercale entre les deux Red Bull. "Mes freins sont horribles, je ne peux pas freiner, c’est très mauvais", déclare Verstappen. Russell fait mieux en 1’30"364, et Gasly se place quatrième devant Sainz et Verstappen.

19h03 : Hamilton se place deuxième, battu par Leclerc qui est à une seconde de Russell. Piastri fait mieux en 1’30"233, et Norris est derrière Russell !

19h05 : Les temps d’Antonelli et Hamilton sont annulés.

19h09 : Antonelli fait mieux que les McLaren et prend le meilleur temps en 1’30"213 ! Russell améliore aussi en 1’30"009 et Hamilton se place cinquième.

19h10 : Leclerc s’intercale entre les Mercedes, et Gasly fait mieux que les McLaren. Verstappen en termine avec le septième temps provisoire ! Piastri reprend la pole provisoire en 1’39"841, et Norris se rate avec le sixième temps seulement ! Sainz est huitième et Tsunoda ne semble pas avoir fait de chrono rapide.

Piastri est donc en pole, sa deuxième consécutive et la deuxième en carrière, et Russell l’accompagnera en première ligne. Leclerc est troisième devant un Antonelli toujours plus impressionnant !

Gasly est un excellent cinquième devant Norris, qui a fait des erreurs dans son tour rapide. Verstappen s’élancera seulement septième devant Hamilton, Sainz et Tsunoda.