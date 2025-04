Deuxième, Russell reste ’réaliste’ sur ses chances de victoire

George Russell visait la troisième place derrière les pilotes McLaren avant la séance qualificative, et le pilote Mercedes F1 ne cache pas sa satisfaction de partager la première ligne de la grille avec Oscar Piastri, tout en s’étant grandement rapproché de l’Australien en performance pure.

"Tout le monde disait que si l’on était à moins d’une demi-seconde des McLaren, on s’en satisferait, car on serait troisièmes. Et on est deuxième, donc c’est un bonus. Bravo à Oscar pour son joli tour et je suis impatient d’être à la course" a déclaré Russell.

La séance d’essais libres disputée trois heures avant la qualification avait fait craindre que McLaren écrase la concurrence, et Russell considère toujours Piastri et Lando Norris, qui s’élancera sixième, comme les favoris sur les longs relais.

"On doit être honnête, ça se joue aussi avec la nuit, et les températures qui baissent. On a vu ce matin en EL3 quand il faisait jour que les McLaren étaient bien plus rapides. La deuxième place est une bonne opportunité mais on doit être réalistes sur nos chances de défier Oscar."