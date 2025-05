Piastri est en train de remporter la guerre psychologique contre Norris selon Prost

L’année 2025 s’annonce comme une bataille psychologique entre deux personnalités très différentes aux commandes des McLaren F1.

Le calme et la discrétion d’Oscar Piastri ont remporté dimanche leur troisième Grand Prix consécutif, avec 16 points d’avance sur l’ancien leader du championnat, son coéquipier Lando Norris.

Mais la colère de Norris – et son doigt d’honneur – visaient le champion en titre Max Verstappen après leur dernière bataille en piste. Piastri, lui, a clairement réussi son dépassement sur Verstappen.

"Il s’agissait simplement de prendre mon temps, d’attendre un moment, ou de le forcer à agir. C’est ce que j’ai réussi à faire."

Pour l’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher, la dernière réaction de Norris contre Verstappen est très révélatrice.

"Je ne sais pas ce qui ne va pas avec Norris. Il a toujours été très déterminé en karting et dans d’autres disciplines, mais il a un peu perdu cet esprit. Peut-être parce qu’il est trop prudent et trop inquiet de perdre des points et du terrain, mais cela lui fait perdre encore plus de terrain. Il doit absolument travailler là-dessus."

"Il a aussi rapidement acquis la réputation d’être trop tendre et de donner l’occasion de le battre. On a vu Piastri pousser Verstappen à la petite erreur pour passer à l’intérieur."

Alain Prost, affectueusement surnommé « Le Professeur » tout au long de sa brillante carrière en Formule 1, estime que Piastri est clairement en train de remporter la bataille psychologique chez McLaren.

"Le sport automobile se joue évidemment sur la piste," a déclaré le quadruple champion du monde à L’Équipe. "Les réflexes et le talent naturel des pilotes sont évidemment essentiels. Mais le sport automobile se joue aussi dans le mental."

"La psychologie est un élément crucial," a ajouté le Français, dont la lutte interne avec Ayrton Senna chez McLaren est légendaire. "C’était déjà le cas à mon époque, mais la modernité a rendu cela encore plus crucial pour la réussite d’un pilote."

"Aujourd’hui, tout se montre, tout se vit, tout se sait. De nombreux pilotes succombent à cette tendance, mais je pense qu’en agissant ainsi, ils se mettent une pression insensée."

"D’autres choisissent de rester discrets, et à juste titre, à mon avis. Le nouveau leader du championnat, Oscar Piastri, parle peu. On ne sait pas grand-chose de sa vie en dehors de la piste."

"Il est naturellement réservé, disparaissant entre les courses pour se libérer de cette pression."