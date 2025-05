Audi F1 se restructure de nouveau, Binotto prend du galon

Audi F1 continue de peaufiner son organigramme en vue de sa première saison en catégorie reine l’année prochaine, et alors que le projet est en plein développement. Le développement est centralisé, tandis que Mattia Binotto gagne du galon dans l’équipe.

Le Suisse était jusqu’ici directeur des opérations et directeur technique, et il devient désormais directeur du projet Audi F1. Il sera responsable du développement global de l’équipe, tandis que Jonathan Wheatley sera responsable des opérations en piste via son rôle de team principal.

Binotto supervisera donc le développement du châssis à Hinwil, le développement du moteur à Neubourg, et il sera aussi à la tête du centre technique qui se trouvera en Angleterre. Ainsi, la supervision des développement châssis et moteur ne sera plus totalement séparée entre la Suisse et l’Allemagne.

L’ancien PDG, Adam Baker, quitte le projet d’un commun accord avec la marque, et c’est Christian Foyer qui le remplace. Cet Allemand, qui travaille en Formule 1 depuis les années 2000, a rejoint Audi F1 en Allemagne le 1er mai, et va assumer le rôle de directeur des opérations.

"Nous tenons à remercier Adam Baker pour son engagement au cours des dernières années. Il a joué un rôle décisif dans l’élaboration du concept stratégique global pour l’entrée d’Audi en Formule 1 et a permis de lancer le développement du groupe propulseur à Neubourg" déclare Gernot Döllner, président du conseil d’administration d’AUDI AG.

"Avec Christian Foyer, nous intégrons au projet un expert reconnu en structures de processus dans le développement de groupes motopropulseurs pour la F1. Son expérience contribuera à assurer la coopération synergique et la rapidité nécessaire dans le voyage que nous avons entrepris en ce qui concerne les débuts."

Le rôle de PDG n’existe donc plus dans l’équipe, mais la partie allemande de l’équipe à Neubourg continuera d’être menée par Stefan Dreyer. Il sera toujours directeur technique de l’usine, et porte-parole du conseil d’administration d’Audi F1 en Allemagne. Du côté de Sauber, le rôle de porte-parole reviendra à Wheatley (photo ci-dessous)