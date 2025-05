Piastri : ’Difficile de savoir qui seront nos principaux rivaux’ à Miami

Oscar Piastri ne change pas son approche en vue du Grand Prix de Miami, alors qu’il est le leader du championnat depuis la manche de Djeddah. Le pilote McLaren F1 s’attend à être de nouveau parmi les favoris, mais ne sait pas quelles équipes seront les plus proches de la sienne en Floride.

"L’approche est exactement la même, en voulant gagner la course. Ce n’est pas différent. Mais j’espère que l’on sera compétitifs ici. On a eu une voiture constamment solide cette année mais avec les températures, il sera intéressant de voir comment ça affecte les diverses équipes. C’est difficile de savoir qui seront nos principaux rivaux mais on devrait être dans une bonne situation" note Piastri.

L’Australien apprécie Miami et l’escale de Floride au calendrier, notamment parce que l’ambiance y est spéciale. L’Australien détaille les raisons pour lesquelles cette course n’est pas comme les autres.

"Je pense que c’est unique. C’est déjà l’endroit, c’est différent de courir autour d’un stade, on n’a pas ça ailleurs dans le monde. Et l’endroit dans le monde : Miami est une ville de renom, pas pour le sport mais dans le monde classique. C’est cool d’avoir une course ici, il y a de grands noms, beaucoup de fans, c’est spécial."