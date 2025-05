Leclerc vise la victoire à Miami mais Ferrari ’n’a pas la voiture pour gagner’

Charles Leclerc espère des progrès de la part de Ferrari dans les prochaines courses, mais il est préparé à attendre ces améliorations et faire contre mauvaise fortune bon cœur. Le pensionnaire de la Scuderia veut tout de même espérer que la victoire puisse arriver, notamment à Miami où l’équipe arborera une livrée spéciale.

"Ca n’a pas été la première partie de saison qu’on espérait, mais c’est celle qu’on a eue ! On doit se concentrer sur ce qui vient et essayer de progresser comme on l’a fait sur les trois dernières courses. On a fait de bons pas dans la bonne direction, et on va essayer de se développer sur cela pour avoir la première victoire dès que possible" a déclaré Leclerc.

"Je ne sens pas qu’on a le potentiel pour battre les McLaren et les Red Bull dans leurs bons jours, mais on doit prendre les points disponibles et quand on aura une voiture pour gagner, on sera là. Ceci dit, je vais quand même aborder ce week-end avec un objectif, qui est de gagner dimanche."

Le Monégasque apprécie Miami : "J’aime avoir différentes énergies et différentes vibrations à chaque endroit où nous allons. Miami est la version américaine mais j’apprécie cela, et ça ne veut pas dire que la compétition n’est pas aussi importante."

Leclerc est optimiste quant à ce week-end, car Ferrari parvient à rapidement se mettre dans le rythme lors des week-ends de Sprint, comme on l’avait vu en Chine avec la victoire de Lewis Hamilton lors de la course courte à Shanghai.

"Comme vous le savez, j’apprécie beaucoup les week-ends Sprint car chaque jour a une séance importante, à commencer par les qualifications Sprint du vendredi. J’ai aussi l’impression qu’avec une seule séance d’essais libres, notre équipe part sur des bases solides, car nous effectuons un excellent travail de préparation à l’usine."

"Nous avons vu comment cela a porté ses fruits en Chine, où Lewis a remporté le Sprint depuis la pole. Cette situation a peut-être été facilitée par le fait que tous nos rivaux n’étaient pas au top, car lors des qualifications du samedi, ils ont progressé davantage que nous."