’Restez curieux’ : le message inspirant d’Hamilton avant la saison

Avant l’ouverture de la saison en Australie, Lewis Hamilton a pris le temps de revenir sur une année charnière de sa carrière : sa première au sein de la Scuderia Ferrari. Un changement majeur, que le Britannique décrit comme un saut dans l’inconnu, mais aussi comme une formidable opportunité d’apprentissage.

Hamilton avait choqué l’ensemble du monde de la Formule 1, y compris son patron de l’époque Toto Wolff, en signant en 2024 avec la Scuderia pour la saison 2025, après plus de dix ans passés chez Mercedes F1. Et toute une carrière avec des moteurs allemands dans le dos puisque McLaren avait été sa première équipe.

"Il y a un an, j’ai entamé un nouveau chapitre avec la Scuderia Ferrari. C’était un pas énorme, et qui dit grand changement dit beaucoup d’apprentissage," explique Hamilton dans un post sur son compte Linkedin.

"Que vous changiez d’équipe en F1 ou que vous réorientiez votre propre carrière, votre capacité à apprendre sera votre plus grand avantage."

S’adapter à un nouvel environnement au plus haut niveau impose, selon lui, de retravailler des compétences déjà acquises tout en en développant de nouvelles.

"Une transition dans cet environnement exige de développer et de redévelopper des compétences, comme la collaboration sous forte pression et l’adaptabilité, tout en assimilant rapidement de nouvelles aptitudes pour combler l’écart."

Alors que le paddock se prépare à lancer la saison lors du Grand Prix d’Australie, Hamilton élargit sa réflexion à l’évolution du monde du travail dans son ensemble.

"À l’approche de l’ouverture de la saison en Australie, je réfléchis à la façon dont le paysage du ’travail’ évolue pour nous tous. La technologie et l’intelligence artificielle transforment nos industries. Cela peut aller très vite, mais c’est aussi une immense opportunité pour pérenniser notre manière de diriger et de créer."

Pour le pilote Ferrari, le leadership moderne repose avant tout sur la capacité à évoluer.

"Le leadership peut dépendre de la rapidité avec laquelle vous vous adaptez aux changements et de votre volonté d’évoluer. C’est exactement ce que j’ai fait lors de ma première année. J’ai vu des opportunités d’apprendre et je les ai saisies."

Hamilton conclut par un message qui se veut à la fois personnel et universel, s’adressant bien au-delà du monde de la Formule 1.

"Mon conseil ? Restez curieux. Ne vous concentrez pas uniquement sur les chemins traditionnels. Investissez dans les compétences qui font de vous des êtres humains et dans les outils qui vous rendent plus rapides.

Votre parcours vous appartient. À vous de le créer."

"Faisons de cette saison un moment inoubliable. Andiamo."