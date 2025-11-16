Pourquoi Cadillac F1 ne cherche pas à atteindre 1000 employés

Le directeur technique de Cadillac F1, Pat Symonds, a annoncé que l’objectif de l’écurie était d’atteindre 600 employés avant ses débuts en Formule 1, prévus pour l’année prochaine. La marque américaine fera son entrée sur la grille en tant que 11e équipe, portant à 22 le nombre de voitures en compétition, une première depuis 2016.

Ce projet, lancé initialement par Michael Andretti avant d’être repris par General Motors et TWG Motorsports avec Dan Towriss à sa tête, est en préparation depuis plusieurs années. Depuis, la structure n’a cessé de se renforcer, notamment avec son installation à Silverstone et une croissance continue de ses effectifs.

"Nous visons environ 600 unités au début de l’année prochaine" a déclaré Symonds aux médias à Interlagos. "Mais n’oubliez pas que nous ne fabriquons pas beaucoup. Nous avons un atelier d’usinage."

"Nous avons ce que nous appelons un groupe d’intervention rapide qui fabrique certaines des pièces composites dont vous avez besoin chaque semaine. Nous pouvons survivre avec ce nombre pendant un certain temps. Puis, lorsque nous commencerons à mettre en place la fabrication, l’équipe s’agrandira."

Les grands acteurs de la F1 tels que Red Bull et Mercedes comptent plus de 1000 employés qui contribuent au projet. Symonds estime toutefois que Cadillac n’a pas besoin d’augmenter ses effectifs pour égaler les équipes qui se disputent les premières places sur la grille de départ.

"Je ne pense pas que 1000 soit le bon chiffre. Je pense qu’il est inférieur à 1000, vraiment. Je pense que si vous travaillez efficacement et, encore une fois, chacune de ces personnes est soumise à un plafond salarial."

"Ainsi, toutes les personnes que vous employez qui ne sont pas des partenaires de développement ne montent pas dans la voiture. Nous fonctionnerons donc de manière aussi rationnelle que possible, mais nous pensons y parvenir en travaillant efficacement."

L’ingénieur britannique admet avoir longuement hésité à se relancer dans un projet sportif au plus haut niveau : "C’est assez intéressant, car on m’a approché dès le début, et je n’avais pas particulièrement envie de le faire. J’étais très intéressé par ce que je faisais à la FOM. Il y avait de très bons projets là-bas."

"Mais la compétition me manquait un peu, et j’y ai longuement réfléchi, principalement à cause des personnes impliquées, en particulier Graeme Lowdon, pour qui j’ai beaucoup d’estime, et Nick Chester, avec qui j’ai travaillé pendant de nombreuses années. Ma femme m’a dit ’vas-y, tu as encore un championnat en toi’. Elle est très optimiste. Elle ne veut probablement pas que je prenne ma retraite."

Symonds a été un des premiers membres de la FOM à étudier les opérations de Cadillac, et cela avait conditionné son intérêt pour l’équipe : "Lorsque j’étais à la FOM, on m’a demandé d’évaluer la candidature d’un point de vue technique, et j’ai été impressionné."

"Quand je suis arrivé à Silverstone et que j’ai commencé à discuter avec les gens, dont beaucoup que je connaissais déjà, comme je l’ai dit, et que j’ai vu ce qui était en place, j’ai été encore plus impressionné."

"Je constate qu’il se passe énormément de choses, grâce à nos simulations de course et à des éléments qui sont vraiment à la pointe de la technologie, et il y a beaucoup de gens très compétents là-bas."