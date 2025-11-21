Verstappen : je passerais les directives de course au broyeur !
Il critique et dit appliquer les règles "telles qu’elles sont écrites"
La polémique autour des directives de course en F1 a repris de l’ampleur après le Grand Prix du Brésil. La pénalité de dix secondes infligée à Oscar Piastri, jugée excessive par une grande partie du paddock, y compris par Charles Leclerc, pourtant impliqué dans l’accident, a relancé le débat sur la manière dont les commissaires interprètent les situations en piste.
Interrogé au Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen n’a pas caché son agacement face au fonctionnement actuel du système. Avec son humour habituel, il a même déclaré que, s’il en avait le pouvoir, il passerait les directives au broyeur à papier !
Le quadruple champion du monde a d’abord botté en touche, conscient que la moindre critique publique peut désormais être sanctionnée.
"Il vaut mieux que je ne dise rien. Si j’ai quelque chose à dire, je devrais le faire directement avec les commissaires ou la FIA. Si vous parlez trop de certaines choses en public, vous pouvez aussi être pénalisé pour ça."
Lorsqu’on lui a demandé s’il garde toujours cela en tête lors de ses apparitions médiatiques, il a acquiescé : "Bien sûr. Je suis le seul à avoir été pénalisé pour avoir utilisé un gros mot, donc je dois être très prudent avec ce que je dis. Alors je me dis : ’Je ferais mieux de ne rien dire du tout’. C’est comme ça, malheureusement."
Poussé à donner son avis sur les directives de course, Verstappen a finalement concédé : "Je n’aime pas toujours les règles que nous avons, mais je les suis simplement telles qu’elles sont écrites."
La Formule 1 est-elle devenue trop compliquée ? "On peut dire ça, oui. Le problème, c’est que plus vous créez de règles, plus vous vous compliquez la vie."
Le Néerlandais insiste toutefois sur la position délicate des commissaires eux-mêmes.
"Au final, ce n’est même pas à propos des commissaires, parce qu’ils ne font que suivre le règlement. Vous voyez quelque chose de vos propres yeux, vous vous faites une opinion, mais quand vous regardez les règles, ça peut être différent."
"Alors, que doit-on appliquer ? Les commissaires sont dans une position difficile. Je l’ai vécu moi-même lors de ma journée (de travail d’intérêt général) à Marrakech. Les commissaires étaient super sympas, mais au final, ils doivent se plier au règlement."
"Parfois, cela rend vraiment difficile la prise de la bonne décision."
Les directives de course seront discutées en profondeur lors du briefing pilotes au Qatar, mais Verstappen ne compte pas jouer un rôle majeur dans la réunion.
"Je pense que Carlos et George ont déjà tout préparé pour ça, donc je vais juste m’asseoir et me détendre."
Et s’il avait son mot à dire sur le contenu des directives ?
"Ce que je ferais, c’est juste...."
Le pilote Red Bull s’interrompt alors et mime alors le geste de glisser des documents dans un broyeur avant de conclure : "Vous ne me verrez certainement jamais commissaire F1 dans le futur !"
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Red Bull
- Verstappen : je passerais les directives de course au broyeur !
- Red Bull doit trouver ’plus d’adhérence’ et ’plus de performance’ à Las Vegas
- Le moteur de la discorde : Red Bull défend sa position, McLaren insiste
- Verstappen n’a ’aucune explication’ pour une chute de performance de Piastri ’très bizarre’
- Red Bull regrette toujours d’avoir laissé filer Norris à McLaren
FIA
- Verstappen : je passerais les directives de course au broyeur !
- La FIA admet une faille du règlement de la F1 sur les moteurs
- L’aérodynamicien Jason Somerville quitte la FIA et devrait rejoindre Alpine F1
- Massa se dit ravi de remporter la première manche sur 2008, le procès se tiendra bien
- La justice britannique tranche sur le titre 2008 : l’affaire Massa peut aller au procès !