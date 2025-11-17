Autrefois ’démotivé’, Pérez vise ’un retour couronné de succès’ en F1

Sergio Pérez est heureux de faire son retour en Formule 1 après une année sabbatique. Le nouveau pilote Cadillac F1 a repris le volant la semaine dernière, et il se lance dans un nouveau projet qui va lui permettre de revenir sur la grille.

Celui qui semblait au bout du rouleau l’an dernier, avec des performances en berne et un moral pas beaucoup plus vif, a profité d’une année de repos et de réflexion pour être convaincu qu’il avait encore envie d’un dernier défi en catégorie reine.

"Je ne m’en rendais pas compte à l’époque, mais j’avais besoin de cette pause" a déclaré Perez au site officiel de la F1. "Quand on pratique ce sport, on est obnubilé par la prochaine saison, la prochaine course, le prochain contrat."

"C’est comme si on était en mode automatique. Mais quand on est contraint de s’en éloigner, comme cela m’est arrivé, on prend conscience de beaucoup de choses et on voit ce sport différemment."

S’éloigner de la Formule 1 lui a permis d’en retomber amoureux et de retrouver sa motivation : "Oui, sans aucun doute. Il faut se rappeler que mes six derniers mois chez Red Bull ont été très difficiles pour moi à tous les niveaux."

"J’ai commencé à me démotiver un peu pour ce sport, et je ne peux pas laisser cela arriver, car c’est un sport qui m’a tout donné. Le jour où je quitterai ce sport, je veux le faire avec un grand sourire et beaucoup de respect, car ce sport m’a tout donné."

Après avoir été à l’aise avec le fait que la compétition lui manquait, le Mexicain a voulu revenir : "Au début, les deux premiers mois ont été formidables. Je me suis rendu compte que la F1 me manquait, car je continuais à la suivre. Je me réveillais pour regarder les courses."

"Je voyais ce qui se passait, je discutais avec des amis qui étaient dans le paddock, et j’ai réalisé que cela me manquait probablement plus que je ne le pensais. Puis, lorsque les discussions avec Cadillac ont commencé et que nous avons pu constater cette passion pour la course, j’ai senti que j’avais encore quelque chose en moi."

Et de confirmer que ce sera son dernier défi : "C’est génial. Avec le recul, c’était comme un rêve : pouvoir prendre une année sabbatique et me ressourcer. Après environ 15 ans en Formule 1, j’ai pu me ressourcer et retrouver toute l’énergie nécessaire pour ce que je considère comme ma dernière excursion dans ce sport."

"J’ai maintenant toute l’énergie nécessaire pour revenir, pour travailler avec l’équipe, pour la faire progresser dans tous les domaines, sur le simulateur. C’est une nouvelle équipe, donc nous partons pratiquement de zéro."

La plus grande leçon que Perez a tirée de cette pause est d’essayer de vivre davantage l’instant présent lorsqu’il reviendra sur la grille de départ et de profiter de ce qu’il fait, ce qu’il reconnaît ne pas avoir suffisamment fait auparavant.

"Lorsque vous êtes dans cette bulle qu’est la Formule 1, car en fin de compte, la Formule 1 est une bulle, en tant que pilote, vous vous souciez de nombreux facteurs. On n’est pas toujours satisfait parce qu’on n’a pas pris le temps supplémentaire qui était disponible, etc."

"Et on oublie que l’essentiel est d’en profiter, car au bout du compte, nous avons le privilège de pouvoir faire ce que nous aimons. Pour moi, cela a été la plus grande leçon : il faut profiter de ce sport, car nous sommes tellement compétitifs et tellement concentrés sur le fait de donner le maximum que nous en oublions d’en profiter."

Il explique les défis qui l’attendent et qui attendent Cadillac avant les grands débuts du team : "Je pense qu’une chose est de tout préparer pour Melbourne, mais l’autre est de tout préparer pour être compétitifs, ce que nous nous efforçons tous de faire."

"Le fait d’avoir toute cette expérience autour de nous nous aide vraiment beaucoup. On voit beaucoup de visages familiers, des gens qui sont dans le paddock depuis bien plus longtemps que moi, qui ont beaucoup d’expérience et qui ont envie de faire leurs preuves dans ce sport."

Il se félicite d’être pleinement intégré à la conception de la voiture et à la préparation des débuts : "C’est super de pouvoir échanger avec l’équipe. J’ai insisté sur certains points, donné des directives. C’est génial d’avoir une équipe sur laquelle on peut avoir une influence et à laquelle on peut demander certaines choses."

S’il ne fixe pas d’objectif pour les premières courses, le pilote mexicain souhaite voir Cadillac progresser rapidement lors de ses premiers mois d’existence, et rapidement se mettre dans le rythme.

"Pour moi, l’endroit où nous commençons n’a pas vraiment d’importance. Ce qui compte, c’est la rapidité avec laquelle nous progressons. Je veux faire avancer l’équipe dès le premier jour. Je pense que nous allons surprendre beaucoup de monde. Notre objectif est d’avoir un impact fort en Formule 1 dès le premier jour."

Et pour Perez, l’enjeu est un peu plus important, car il sait que c’est sa dernière partie de carrière en F1 et il veut la terminer en beauté : "Je considère cela comme mon dernier grand projet dans ce sport et je veux m’assurer que mon retour soit couronné de succès."