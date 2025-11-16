Une saison sur la touche : Bottas raconte une année difficile avant son retour en 2026

Écarté du plateau de la Formule 1 en fin de saison 2024, Valtteri Bottas a confié avoir vécu une année éprouvante en tant que pilote de réserve chez Mercedes. Le Finlandais, qui rejoindra Cadillac en 2026 aux côtés de Sergio Pérez, a expliqué combien regarder la compétition depuis les stands lui a pesé, tout en reconnaissant ce que cette pause forcée lui a apporté.

Non conservé par Sauber à l’issue de la saison dernière, dans le cadre de la transition vers Audi F1 en 2026, Bottas est revenu chez Mercedes F1 en tant que pilote de réserve. Il a dû se contenter d’un rôle en coulisses à Brackley, prêt à remplacer l’un des titulaires en cas de besoin.

S’il savait ce qui l’attendait, l’ancien coéquipier de Lewis Hamilton au sein de cette équipe admet auprès de RN365 que cette nouvelle réalité a été plus difficile à supporter que prévu.

"Je savais que ce serait dur de regarder les courses, donc j’y étais préparé. C’est de plus en plus difficile chaque week-end de le suivre depuis le côté, car la course me manque."

"Bien sûr, je fais mon travail cette année, mais j’attends avec impatience le mois de janvier. Ça a été dur. Surtout quand tu fais ça 12 années de suite, tu t’y habitues."

Malgré la frustration, Bottas reconnaît que cette année hors du cockpit lui a permis d’appréhender le sport différemment.

"En même temps, ça m’a vraiment fait respecter davantage le sport, les pilotes et toutes les personnes dans l’équipe, avec une perspective différente, ce qui peut m’aider à l’avenir."

Le pilote de 37 ans affirme que cette pause forcée l’aidera à savourer pleinement son retour sur la grille.

"Je pense que l’an prochain, en étant sur la grille, je me sentirai beaucoup plus chanceux et fier d’y être que je ne l’aurais été sans une année sans courir."

Même s’il n’était plus titulaire, Bottas a continué à fréquenter le paddock à chaque course, une stratégie qui, selon lui, a joué un rôle dans son retour à temps plein pour 2026.

"Cela a clairement aidé. Je pense qu’il y aurait eu une opportunité de revenir sans cela, car nous discutons avec Graeme Lowdon depuis quelques années maintenant, mais je pense que cela a clairement aidé."

Le Finlandais explique également que cette immersion permanente lui a permis de rester à jour dans un environnement en constante évolution.

"Pour moi aussi, c’est une bonne chose de rester impliqué parce que ce sport ne s’arrête jamais. Il évolue sans cesse. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Rester au courant de ce qui se passe, ça a été utile."

Au-delà de l’observation, Bottas a tout de même pu reprendre le volant ponctuellement.

"La chose la plus précieuse, c’est de rouler. J’ai eu quelques journées d’essais, quelques événements. J’ai donc fait quelques tours ici et là. Tout aide."

À quelques mois de son retour sur les grilles, Bottas savoure déjà l’idée de redevenir acteur du championnat. Une parenthèse frustrante, mais qui bénéficie désormais au Finlandais, qui semble plus motivé que jamais pour écrire un nouveau chapitre avec une toute nouvelle équipe.