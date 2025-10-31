Villeneuve : Piastri doit retrouver une zone de confort et de calme

Oscar Piastri traverse actuellement la période la plus délicate de sa saison, et cela n’a pas échappé à Jacques Villeneuve. Le champion du monde 1997 se montre particulièrement préoccupé par la baisse de régime du pilote McLaren, alors que la fin de saison s’annonce épuisante physiquement et mentalement pour l’ensemble de la grille.

Leader du championnat il y a encore cinq courses, avec 34 points d’avance sur son coéquipier Lando Norris après le Grand Prix des Pays-Bas, l’Australien a vu son avantage fondre jusqu’à disparaître. Il accuse désormais un point de retard sur le Britannique au classement des pilotes.

Dans le même temps, la menace Max Verstappen se rapproche à grande vitesse : le champion du monde en titre a réduit son écart sur Piastri de 104 à seulement 35 points sur la même période. De quoi faire peser une pression supplémentaire sur les épaules du pilote de 24 ans alors qu’il reste quatre Grands Prix et deux Sprints à disputer.

Interrogé sur Sky Sports F1, pour qui il était consultant ce week-end à Mexico, Villeneuve estime que la prochaine manche, au Brésil, pourrait encore aggraver la situation pour Piastri.

"Oscar a sauvé son week-end, ce n’était pas une course impressionnante dans le sens où il a dépassé et est revenu assez proche du podium, aidé par les 10 secondes de pénalité de Lewis [Hamilton], il a également dépassé lors de l’arrêt au stand, ce qui lui a juste donné assez de points pour ne pas être 2e au championnat."

"Il n’est plus qu’à un point derrière Lando maintenant, mais c’est encore difficile à accepter pour lui."

"Lando est sur une bonne dynamique, il devrait pouvoir poursuivre sur sa lancée. Piastri a perdu la tête du championnat, Max s’est rapproché, et la prochaine course est au Brésil, une piste que Max adore. Il pourrait pleuvoir, ce pourrait être le chaos."

McLaren reste confiante, malgré une adaptation délicate

Chez McLaren, Andrea Stella a toutefois tempéré les inquiétudes. Le team principal rappelle que les deux dernières courses se sont déroulées sur des pistes rapides au grip limité, des conditions qui ne conviennent pas idéalement au style de pilotage de Piastri.

Malgré deux cinquièmes places loin de ses ambitions, Stella estime que son pilote a su progresser tout au long du week-end à Mexico, passant de la 7e place sur la grille à la 5e à l’arrivée, non sans avoir d’abord reculé dans le peloton.

Villeneuve reste cependant sceptique quant à la capacité de Piastri à totalement inverser la tendance :

"Ce n’est pas le bon moment pour être en méforme. Les pilotes sont fatigués, la saison est longue."

Il rappelle que gérer une baisse de forme en fin de campagne est bien plus difficile qu’en début de saison.

"Quand cela arrive plus tôt, vous avez encore de l’énergie, vous pouvez récupérer, il y a la pause estivale. Maintenant, il n’y en a plus. C’est juste éprouvant, vous êtes fatigué, et c’est dur."

Peut-il tester les réglages de Norris lors du prochain Grand Prix ?

"Il a probablement essayé déjà ! Mais chaque pilote sur la planète conduit différemment. On ne peut pas simplement définir des réglages qui fonctionneront pour tout le monde, cela doit être naturel."

"Lando conduit probablement mieux qu’avant, il a donc fait un petit pas en avant, tandis qu’Oscar conduit un peu moins bien, ce qui creuse l’écart. S’il est un peu stressé et qu’il conduit de manière tendue, sans être à l’aise, sans fluidité ni douceur, cela lui fera également perdre un peu de vitesse et il ne trouvera jamais l’équilibre dans la voiture."

"C’est donc là le gros problème. Il doit retrouver une zone de confort et de calme."

Reste désormais à voir si l’Australien parviendra à stopper l’hémorragie à Interlagos et à relancer sa quête d’un premier titre... sous la menace directe d’un duo Norris–Verstappen plus déterminé que jamais.