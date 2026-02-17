Lawson veut ’laisser la négativité’ derrière lui et rebondir en 2026

Liam Lawson a pour objectif de maintenir la forme affichée à la fin de la saison dernière alors que le début de saison de F1 2026 approche. Le pilote Racing Bulls a marqué 18 de ses 38 points lors du dernier tiers de l’année en 2025, et il veut continuer sur une bonne lancée.

Après seulement deux manches l’année dernière, le Néo-Zélandais avait été rétrogradé de Red Bull vers l’écurie basée à Faenza. Mais désormais, avec une préparation d’avant-saison complète chez Racing Bulls, le Néo-Zélandais espère faire mieux immédiatement.

"En regardant l’année dernière, aussi mouvementée fût-elle, je pense que notre seconde moitié de saison a été assez forte. Donc, conserver cette forme pour aborder cette année, et continuer à progresser, est probablement l’essentiel."

"La première étape sera évidemment de découvrir comment nous nous situons par rapport aux autres, de voir où nous nous plaçons dans la hiérarchie. Plus on va vite, plus c’est agréable. Nous sommes ici pour marquer des points et obtenir des résultats."

"Et oui, plus nous serons haut sur la grille, plus je vais apprécier. Ensuite, sur le plan personnel, je me sens bien, je veux juste me concentrer sur la F1, essayer de rendre cette voiture aussi rapide que possible, et laisser la négativité de 2025 derrière moi."

Face à la toxicité des réseaux sociaux, Lawson a révélé qu’il avait supprimé toutes les applications de ses appareils, et il dénonce la haine qui peut se propager : "C’est tellement mieux. Vraiment, tellement mieux. Cela peut être un endroit tellement toxique. Je compatis pour les gens."

"J’ai aussi quitté l’école quand j’étais jeune, mais j’ai l’impression d’avoir échappé de justesse à l’époque où les réseaux sociaux étaient omniprésents. En Nouvelle-Zélande du moins, Facebook était probablement le principal. Instagram était assez nouveau. J’ai l’impression que la Nouvelle-Zélande est vraiment en retard sur certains points, ce qui est génial."

"C’est une bonne chose, car aujourd’hui, le harcèlement scolaire est quelque chose auquel on ne peut plus échapper en rentrant chez soi à cause des réseaux sociaux. Dans 99 % des cas, ce que les gens disent en ligne, ils n’auraient jamais les couilles de le dire en face à quelqu’un. Et c’est la même chose dans notre sport quand nous y sommes confrontés."

"Évidemment, je ne lis plus rien maintenant, mais c’est ce genre de chose. La dose de négativité envers les pilotes ou les personnes que les fans n’aiment pas, et la quantité de commentaires négatifs publiés, ainsi que les choses folles qui sont dites..."

"Vous ne diriez jamais cela en personne, et encore moins auriez-vous le courage d’aller voir quelqu’un pour le faire, mais dire certaines des choses dingues que ces gars inventent, c’est bien trop facile, vous savez."

"Jack Doohan y a eu droit au début de l’année. Je sais que même lorsqu’ils ont commencé à parler du remplacement de Franco Colapinto, tous ses commentaires Instagram n’étaient que des drapeaux argentins."

"C’est tellement insensé et détraqué de devoir gérer un tel niveau. Je veux dire, c’est bien que les gens s’impliquent, mais là, c’est trop, beaucoup trop d’implication. Soutenez vraiment votre pilote, mais n’allez pas sur la page de celui que vous ne soutenez pas pour déverser votre négativité dans sa section commentaires."