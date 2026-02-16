Lawson minimise l’astuce utilisée par Verstappen à Bahreïn

Liam Lawson a tenu à relativiser l’importance de la nouvelle astuce de pilotage observée lors des essais hivernaux de Formule 1 à Bahreïn, et popularisée par Max Verstappen.

Sur le tracé de Sakhir, et plus précisément au très lent virage 10, Verstappen a été le premier à rétrograder de manière agressive jusqu’à la première vitesse pour négocier ce gauche serré. Une manœuvre qui rend la voiture instable à l’arrière au freinage, mais qui permet de faire monter le régime moteur dans le virage et ainsi de recharger plus efficacement la batterie.

Un point devenu crucial avec les nouvelles unités de puissance, où la répartition de la puissance est désormais de 50 % pour le moteur thermique et 50 % pour les systèmes électriques renforcés, rendant chaque opportunité de récupération d’énergie précieuse avant la ligne droite suivante.

Mais Lawson, qui utilise lui aussi un moteur Red Bull Powertrains, estime que cette technique ne constitue pas une révolution et s’explique aussi par le contexte global des monoplaces 2026.

"Oui, mais je pense que les vitesses sont aussi un peu plus basses", a expliqué Lawson lorsqu’il a été interrogé sur cette rétrogradation en très bas rapport.

"On arrive dans les virages avec moins de vitesse cette année à cause du manque d’appui."

Pour le Néo-Zélandais, ce type de pilotage s’inscrit dans une évolution naturelle.

"Ce n’est rien d’inhabituel, c’est assez naturel, mais nous n’en sommes qu’au début. Je pense que ce genre de choses va devenir très naturel à mesure que nous allons rouler davantage et plus tard dans la saison."

Lawson rappelle d’ailleurs que le pilotage en Formule 1 est en perpétuelle mutation.

"La manière dont nous pilotions les voitures l’an dernier était très différente de celle d’il y a dix ans, donc ça évolue constamment. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais ça viendra naturellement."

Il reconnaît néanmoins que ces nouvelles F1 restent exigeantes, en particulier dans des conditions comme celles de Sakhir.

"C’est assez difficile à piloter, surtout ici à Bahreïn, parce que nous avons beaucoup de dégradation des pneus et qu’il y a beaucoup plus de glisse cette année, donc c’est délicat à gérer."

À ce stade de la préparation, l’essentiel est encore à l’apprentissage.

"Pour le moment, il y a énormément de choses à apprendre et à optimiser dans la façon de piloter cette voiture, entre les relais courts et les qualifications, et la gestion de la batterie que nous devons faire sur les longs relais."

"C’est clairement une phase d’apprentissage."