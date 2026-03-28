Pas de pilote japonais en F1 : un constat clair mais pas alarmant pour Komatsu

Avec la fin de contrat de Yuki Tsunoda en tant que pilote titulaire, l’absence actuelle de pilote japonais sur la grille de Formule 1 alimente les discussions dans le paddock de Suzuka, dans un pays pourtant riche d’une longue tradition en sport automobile.

Interrogés sur la popularité de la discipline et ses perspectives au Japon, Ayao Komatsu et Koji Watanabe ont livré une analyse lucide, tout en affichant leur optimisme quant à l’émergence d’une nouvelle génération.

Si le Japon traverse actuellement une période creuse en termes de représentation en Formule 1, les propos de Komatsu et Watanabe traduisent une stratégie de fond, tournée vers la formation et le long terme.

Dans un contexte où la discipline cherche à renforcer son ancrage mondial, le marché japonais reste clé, tant pour son héritage que pour son potentiel futur. Et si aucun pilote nippon ne figure aujourd’hui sur la grille, les bases semblent posées pour que cette absence ne soit que temporaire.

Pour le directeur de Haas F1, le constat est clair, mais loin d’être alarmiste : "Oui, évidemment, ce pays possède une riche histoire du sport automobile. J’ai découvert la Formule 1 à 14 ans et, oui, c’est dommage qu’en ce moment nous n’ayons pas de pilotes japonais."

Le dirigeant met toutefois en avant les efforts structurants engagés pour inverser la tendance, notamment grâce à la collaboration avec Toyota.

"Nous avons un partenariat solide avec Toyota, et l’un des principaux objectifs de ce partenariat est de développer des personnes, y compris des pilotes. Donc, nous avons lancé ce programme et nous créons des opportunités, non seulement pour les pilotes, mais aussi pour les ingénieurs, les mécaniciens, toutes les fonctions nécessaires au sein d’une équipe de Formule 1."

Dans un environnement extrêmement compétitif, cette stratégie dépasse la simple formation de pilotes.

"C’est un environnement international très compétitif, donc c’est une excellente opportunité de faire grandir les personnes dans tous les domaines. Ensuite, j’espère vraiment qu’à partir de là, nous pourrons avoir un futur pilote de Formule 1."

Komatsu souligne également l’évolution positive de l’intérêt du public japonais pour la discipline.

"Encore une fois, on peut voir l’ambiance ici, elle s’améliore chaque année, donc je suis sûr que tant que nous proposons de belles courses, un bon spectacle, et que l’engagement est au rendez-vous – ce qui est le cas selon moi – ce sport va continuer à se développer."

"J’aimerais vraiment construire et améliorer cette culture dans ce pays afin de voir émerger une future superstar."

De son côté, Watanabe, directeur de Honda Racing, insiste sur le vivier existant et les structures déjà en place pour accompagner les jeunes talents vers le plus haut niveau.

"Oui, il y a actuellement plusieurs bons pilotes japonais, et ils ont une chance d’accéder à la Formule 1."

Il met en avant le rôle clé de la formation, notamment via la Honda Racing School Suzuka.

"L’une des activités importantes de Honda est que nous avons une école de course ici, la Honda Racing School Suzuka, et nous formons beaucoup de jeunes talents vers la F3 et la F2, donc nous poursuivons activement le développement de jeunes talents en direction de la Formule 1."