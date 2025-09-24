Officiel : Verstappen va faire ses débuts en GT3 ce week-end

Max Verstappen va profiter de son permis fraîchement obtenu au Nürburgring pour rouler dès ce week-end en catégorie GT3. A l’occasion de la course NLS9, il sera engagé au volant d’une Ferrari 296 GT3 et disputera sa première course officielle dans une compétition sur la Nordschleife.

Les week-ends intenses s’enchaînent pour le quadruple champion du monde. Une semaine après sa victoire à Monza, il avait roulé sur le Nürburgring pour obtenir son permis DMSB Grade A, lui offrant la possibilité de rouler en GT3.

Une semaine plus tard, il s’est imposé en Azerbaïdjan de F1 avec Red Bull, et ce week-end, il va retourner en Allemagne pour disputer sa première course de GT3 sur le mythique tracé allemand, dans le cadre du NLS9.

Il retrouvera la Ferrari 296 GT3 avec laquelle il a déjà roulé sur le circuit, et il courra pour Emil Frey Racing. Il fera équipe avec Chris Lulham, qui a été sacré dans la Gold Cup du GT World Challenge Europe avec Thierry Vermeulen, le fils du manager de Verstappen.

"Je suis également passionné par ce type de courses GT3. J’ai hâte d’y être !" s’impatiente le Néerlandais. "Je suis passionné par la course automobile, même en dehors de la Formule 1. Chaque tour sur la Nordschleife est une expérience différente."

"L’ambiance est également très bonne et il y a beaucoup de fans d’endurance présents. C’est mon hobby de courir dans d’autres catégories que la Formule 1. Mon rêve est de participer un jour à la course de 24 heures sur la Nordschleife du Nürburgring."