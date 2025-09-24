Pourquoi la victoire de Red Bull a été ’une grande surprise’ à Bakou

Ralf Schumacher a reconnu son erreur après la victoire écrasante de Max Verstappen au Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui a déjoué les pronostics de l’ancien pilote de F1. L’Allemand avait suggéré avant le week-end que la victoire serait difficile pour Red Bull.

Mais à Bakou, Verstappen a réalisé une performance impressionnante pour remporter le sixième Grand Chelem de sa carrière en décrochant la pole position, le tour le plus rapide et en menant chaque tour jusqu’à la 67e victoire de sa carrière en F1.

"De mon point de vue, c’est la plus grande surprise" a déclaré Schumacher au podcast Backstage Boxengasse. "Mais bon, qu’est-ce que j’en ai à faire de ce que j’ai dit plus tôt ? Bien sûr, je dois revenir sur mes propos !"

L’Allemand a souligné à quel point cette année semblait différente par rapport aux saisons précédentes : "Je ne m’y attendais pas, car les années précédentes, Sergio Pérez était proche de Verstappen."

Schumacher a ensuite félicité le pilote et son équipe pour leur retour en forme : "Bien sûr, sa performance a été grandiose, mais Red Bull a également fait un excellent travail. Si l’on se base sur les chiffres, Max a réalisé une excellente course, même par rapport au reste de l’année."

Ralf Schumacher a également déclaré que Verstappen pourrait se battre pour le titre mondial s’il pilotait pour Racing Bulls : "J’irais presque jusqu’à dire que Max pourrait théoriquement se battre pour le championnat avec cette voiture. Ils ont des données. Ces données sont basées sur toutes les informations factuelles."

"Ils sauront donc comparer les deux voitures à partir de toutes ces informations. Ils sauront comment les deux voitures se comportent en utilisant toutes ces données. La seule chose qu’ils n’ont pas, c’est l’avis de Max pour savoir s’il serait plus rapide d’une demi-seconde dans la RB, ou si la voiture ne lui convient pas."