Alonso veut utiliser ’sa science’ pour redresser Aston Martin F1 demain en course

Grosse déception pour les deux pilotes Aston Martin F1 lors des qualifications du Grand Prix du Japon de Formule 1.

Fernando Alonso, 12e sur la grille de départ (après la pénalité de Sainz qui lui fait gagner une place), a limité les dégâts mais admet qu’il attendait bien mieux après un vendredi plutôt réussi.

"Je me sentais compétitif hier, mais je pense qu’avec le changement de direction du vent, nous n’étions pas aussi rapides aujourd’hui."

"J’étais satisfait de tous mes tours en qualifications et nous avons terminé 14e en Q1 et 13e en Q2, donc je pense que c’était notre rythme. Nous devons améliorer les performances de notre voiture pour atteindre la Q3."

Avec l’arrivée attendue de la pluie pour la course, Alonso ajoute : "Nous essaierons de nous battre pour les points demain, avec ou sans la pluie. Les écarts restent serrés dans le peloton et je mettrai toute ma science de la course pour faire mieux que les autres."

Alonso a enfin tenu à adresser un mot particulier à Max Verstappen pour sa pole.

"Lui seul peut le faire, lui seul. Je pense qu’aucun autre pilote ne peut actuellement piloter une telle voiture et la placer aussi haut, ou plus haut que ce qu’elle mérite. Je pense que ce fut un moment magique pour tout le monde ici."

Lance Stroll a par contre sous-performé cette fois avec une 20e et dernière place sur la grille. La faute au vent dans son tour rapide selon le Canadien.

"La séance de qualifications d’aujourd’hui a été difficile. Les drapeaux rouges des EL2 et EL3 nous ont empêchés d’utiliser les pneus tendres, ce qui a rendu difficile une lecture précise de la voiture."

"Malheureusement, une forte rafale de vent m’a surpris lors de mon dernier tour de poussée, déséquilibrant la voiture et me forçant à sortir large au virage 6. De ce fait, nous n’avons pas pu accéder à la Q2. Avec la pluie attendue demain, nous chercherons toutes les occasions d’en profiter en course."