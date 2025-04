Max Verstappen manquera les essais libres 1 à Sakhir

Red Bull a annoncé qu’Ayumu Iwasa remplacerait Max Verstappen lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Bahreïn.

Le pilote japonais (en photo ci-dessous) prendra le volant de la RB21 de Verstappen pour la première séance d’essais libres du week-end à Bahreïn. Il s’agit de la dernière annonce en date concernant un pilote débutant remplaçant un pilote titulaire.

Iwasa a déjà piloté pour Racing Bulls en EL1 lors des Grands Prix du Japon et d’Abu Dabi 2024, ainsi que lors des essais post-Abu Dabi, mais il fera ses débuts chez Red Bull lors de cette sortie.

La première séance d’essais libres à Bahreïn est l’une des moins représentatives de l’année, car elle se déroule de jour, les séances clés de la deuxième séance d’essais libres, des qualifications et de la course se déroulant toutes dans des conditions plus fraîches la nuit.

Par conséquent, chaque pilote titulaire étant désormais tenu de confier sa voiture à un pilote débutant deux fois par saison pour une première séance d’essais libres, Verstappen et Red Bull ont décidé que la première se ferait à Bahreïn.

Le champion du monde sera de retour au volant pour la deuxième séance d’essais libres et le reste du week-end.

Il s’agit du sixième remplaçant confirmé pour les EL1 à Bahreïn. Mercedes, Ferrari, Haas, Aston Martin et Williams feront de même à Sakhir avec, respectivement Vesti, Beganovic, Hirakawa, Drugovich et Browning dans leurs monoplaces. Cela fera donc 26 pilotes en piste en tout ce vendredi !

A moins d’une nouvelle annonce surprise, Alpine, McLaren, Racing Bulls et Sauber rouleront avec leurs titulaires lors des Libres 1.