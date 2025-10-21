Le Madring s’est rendu à Austin, les préparatifs de Madrid sont en avance

Les préparatifs de Madrid pour accueillir le Grand Prix d’Espagne à partir de 2026 progressent plus vite que prévu, selon la présidente régionale Isabel Diaz Ayuso, qui s’est rendue à Austin ce week-end pour observer comment les Grands Prix de Formule 1 sont organisés à l’échelle mondiale.

S’adressant à DAZN depuis le Circuit des Amériques, où la F1 a annoncé un nouvel accord garantissant le Grand Prix des États-Unis jusqu’en 2034, Ayuso a confirmé que la construction du nouveau circuit urbain de Madrid avançait rapidement.

Le nouveau circuit a été baptisé Madring et est situé autour du complexe d’exposition de l’IFEMA au nord-est de la ville.

"Les travaux avancent bien, en fait, ils avancent plus vite que prévu."

"Nous commencerons à asphalter le stadium dans les prochains jours, puis nous examinerons les points d’accès afin de rendre l’expérience aussi confortable que possible pour tout le monde."

Elle a ajouté que la visite à Austin avait permis d’obtenir des informations précieuses sur la logistique nécessaire à l’organisation d’un événement international d’une telle envergure.

"Nous sommes très heureux d’être allés à Austin et de voir de nos propres yeux l’organisation d’un événement comme celui-ci."

"C’est impressionnant de voir tout ce que cela implique pour la ville : l’ambiance, l’ampleur, la magnitude d’un événement comme celui-ci. Il faut le voir de l’intérieur pour le comprendre."

Ayuso a ajouté que l’enthousiasme en Espagne pour la course de 2026 continue de croître, soulignant que le pilote espagnol Carlos Sainz est devenu l’ambassadeur du projet dans le paddock.

"Nous constatons un grand enthousiasme pour le Grand Prix à Madrid. Tout le monde nous en a parlé, nous a posé des questions. Et puis, comme Carlos Sainz est parmi eux, en tant qu’ambassadeur pour tout le monde, cela rend les choses encore plus intéressantes, plus excitantes. Les attentes sont grandes."