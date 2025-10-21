Une partie d’échecs : la F1 de 2026 promet une révolution de la tactique de course

Les nouvelles réglementations de la F1 pour 2026 devraient transformer la façon de faire la course, avec beaucoup plus de tactiques à employer. Et les batailles roue contre roue pourraient potentiellement ressembler à "une partie d’échecs" !

C’est la prévision de Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, concernant la future saison 2026 qui verra des changements majeurs dans les règlements techniques, visant à améliorer les courses.

Les moteurs seront plus électrifiés, tandis que les règles aérodynamiques ont été revues. L’aérodynamique active permettra aux pilotes d’utiliser des ailerons avant et arrière mobiles, ce qui est potentiellement un élément de performance différenciateur qui pourra être bien exploité par les pilotes les plus habiles.

Mais les inquiétudes qui ont été soulevées concernent surtout les nouveaux groupes motopropulseurs. Certains suggèrent que les pilotes pourraient se retrouver à court de batterie sur les circuits sensibles à la puissance, les obligeant à ralentir avant les zones de freinage.

Wolff a été interrogé sur ce à quoi ressembleront les courses en 2026 et le directeur de Mercedes F1 a prédit que l’action sur la piste serait... différente !

"J’ai vu à quoi cela ressemble dans le simulateur. C’est différent, mais cela ne signifie pas nécessairement que c’est pire. Cela pourrait être un angle complètement nouveau qui s’introduit, un peu comme dans une partie d’échecs, où l’on gère son énergie, où l’on attaque, où l’on défend."

"Je trouve ça intéressant. Mais attendons. Attendons de voir s’il y a un écart par rapport à nos prévisions. Attendons de voir si c’est passionnant ou non. On le saura probablement dans six mois."

Zak Brown, PDG de McLaren, une équipe qui utilise le moteur Mercedes, est lui aussi plutôt confiant quant au fait que les courses seront "un peu révolutionnées" et mentionne aussi la possibilité qu’une équipe ou un motoriste domine d’entrée de jeu.

"On ne sait pas, comme l’a dit Toto. Mais je serais surpris que la Formule 1 ne soit pas très passionnante, elle l’est toujours. Les ingénieurs sont très intelligents et il y a beaucoup de paramètres nouveaux pour eux et pour les pilotes. C’est fascinant de voir ce qu’on peut faire avec les différents modes."

"Evidemment il faut une grille qui restera compacte. Certains peuvent avoir un avantage ou un désavantage en début d’année, d’autres non. Mais les équipes sont très intelligentes. Nous avons les meilleurs ingénieurs du monde en Formule 1. Donc, si les écarts sont un peu importants au début, ils ne tarderont pas à se réduire. Je suis sûr que ce sera passionnant. Je ne m’inquiète pas à ce sujet."

Chez Red Bull Racing, où le projet se monte en collaboration avec Ford pour un moteur fait maison pour la première fois de l’histoire de l’équipe, Laurent Mekies admet "ne pas être inquiet".

"Le sentiment que nous procure le fait de nous lancer dans l’inconnu est très positif, et c’est probablement plus important aujourd’hui que de s’inquiéter de ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver."

"Même s’il y a un écart plus important dans le classement, il est difficile de faire mieux qu’aujourd’hui. Vous avez quatre équipes qui peuvent gagner pratiquement toutes les courses à venir, ce qui est difficile à égaler."

"Mais même s’il y a plus d’écart dans le peloton, ce jeu de règles créera tout le suspense que vous serez certainement ravis de voir. Et cela provoquera des réactions importantes de la part des ingénieurs, de ces géants qui se lancent dans cette réglementation. Le sentiment dominant est donc vraiment l’excitation : se lancer dans l’inconnu du côté du châssis, du côté du groupe motopropulseur, c’est extrêmement excitant."